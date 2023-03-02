Samanyolu Haber /Gündem / Bu aynı zamanda teknoloji kapma savaşı! /02 Mart 2023 15:26

Bu aynı zamanda teknoloji kapma savaşı!

Ukrayna savaşında NATO silahlarıyla karşı karşıya gelen Rusya, ABD’ye ait teknolojik silahları ele geçirerek incelenmek üzere Rusya’ya getirdiği biliniyor.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Colin Kohl, 28 Şubat'ta ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'ndeki bir oturumda, Ukrayna'daki savaş alanında Amerikan silahlarının Rusya tarafından ele geçirildiği bilgisini paylaştı. 

Hem NATO hem de ABD tarafından Ukrayna’ya teslim edilen silah ve mühimmatların Rusya’nın eline geçtiğini söyleyen savunma bakan yardımcısı, Rus birliklerinin düzenli olarak Amerikan silahlarına el koyduğunu kaydetti.

Rus basını, Ukrayna’da çalışır vaziyette ve tamamen sağlam halde ele geçirilen ABD ve NATO’ya ait silah ve teçhizatın görüntülerini sık sık yayınlıyor.

Yeni silahlar test ediliyor

Ukrayna-Rusya savaşının aynı zamanda, bütün modern silahların denendiği bir laboratuvara dönüştüğü biliniyor.

Ukrayna özellikle son bir yıl NATO ile entegre ülkeler tarafından üretilen yeni, modern silahların kullanımı konusunda sürekli eğitimler aldığını ve bu silahların cephelerde sıcak çatışmada kullanıldığı sürekli haberlerin konusu. Dolayısıyla da bazı devletler ve savunma sanayi üreticileri ellerindeki silahların kapasitesini görmüş ve sonuçlarını test etmiş oluyorlar. 

Haliyle bu yeni teknoloji silahları Rusya’nın da belli seviyede eline geçmiş oluyor.
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