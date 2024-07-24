Bu bilgi çok konuşulur: MHP'li Yönter, Ateş cinayetinin azmettiricisine ne mesaj attı?

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA KOYDU

Bilirkişi raporlarında yer alanlara göre, cinayetin azmettiricisi Tolgahan Demirbaş'a Sinan Ateş'e saldırıdan sonra saat 19:37'de MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den bir mesaj geldi. Yönter'den 1 dakika sonra tetikçi Emre Yüksel ile Tolgahan Demirbaş arasında görüşme gerçekleşti. Olcay Kılavuz da Sinan Ateş cinayetinden sonra defalarca Tolgahan Demirbaş ile mesajlaşıp telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CİNAYETTEN 3 SAAT ÖNCE AZMETTİRİCİYE MESAJ ATMIŞ

10 Haber'den Furkan Karabay'ın haberine göre MHP'li İzzet Ulvi Yönter, azmettirici Tolgahan Demirbaş'a Sinan Ateş'e saldırının yapıldığı 13:40'tan yaklaşık 3 saat önce 10:38'de de mesaj attı.

ATEŞ, ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE YÖNTER'İ İŞARET ETMİŞTİ

Sinan Ateş cinayeti davasının binlerce sayfalık ek klasörlerinde İzzet Ulvi Yönter’in ismi sık sık karşımıza çıktı. Sinan Ateş’in öldürülmeden önce arkadaşı Yeliz Özkan ile konuşmalarında adım adım takip edildiğine, kendisiyle fotoğraf çekilenlerin tek tek arandığına, görüştüğü bürokratlara ulaşıldığına dair mesajları olduğu görüldü.

Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin MHP'nin izleri tartışılmaya devam ediyor.T24'ten Asuman Aranca, aylar önce tetikçi Eray Özyağcı’yı kaçırmakla da suçlanan Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın telefonunun "arama, mesajlaşma ve internet arama" trafiklerini gösteren zaman çizelgesini haberleştirdi. Buna göre, Demirbaş olay günü ve ertesinde Ülkü Ocakları’nın Sinan Ateş’ten önceki genel başkanı eski MHP Mersin Milletvekili ve Olcay Kılavuz ile görüştü.Tolgahan Demirbaş’ın telefonun incelemesinin ardından çıkan bilirkişi raporunda Yönter’in suikasttan üç saat önce Demirbaş’a attığı mesajın içeriğine yer verilmedi.Sinan Ateş soruşturmasında tetikçi Eray Özyağcı, eylemi organize eden Doğukan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem ile üç polisin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanmıştı. Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden 22’sine dava açılmıştı.Dosyaları ayrılan 17 kişi arasında ise MHP ve Ülkü Ocakları’nın üst düzey isimlerinin yer aldığı öne sürülüyordu. İddiaya göre, bu isimler arasında İzzet Ulvi Yönter de bulunuyor.Yine iddialara göre, Ateş cinayetinin öncesinde ve sonrasında Tolgahan Demirbaş ile sık sık iletişim kuran Yönter’in konuşma kayıtları ayrılan dosyaya eklendi.Ek klasörlerde yer alan yazışmalarda Sinan Ateş’in yakın arkadaşı Ömer Zengin’in “Suikastı dört kişi organize etti” dediği isimlerden MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter de yer alıyordu.14 Mayıs seçimleri öncesinde “Bu parti bizim davamız, ancak bu pisliklerden kurtulması için bu dönem hepimiz listeye bakmak zorundayız. İzzet İstanbul’dan ayrılmaz” diyen Sinan Ateş “Bu adamlar hedefe emin adımlarla ilerliyor. Bilmiyorlar ki Allah’ın da bir hesabı var” diyordu.Ateş, “Ama bu onların gücü değil başka güç” sözlerine ise “Bu işler bir günde değişir. Büyük para yaptılar. Enaniyet olmasın, en büyük korkuları benim. Adım adım ne yaptığımı takip ediyorlar” diye yanıt veriyordu.Zengin ile Ateş’in konuşmalarında Ülkü Ocakları ve MHP içinde Sinan Ateş’e karşı bir “savaşın” başlatıldığına dair ifadeler de vardı. Ateş’in “Bu savaşı biz başlatmadık fakat ne zaman ve nerede biteceğini biz belirleyeceğiz” diyordu.