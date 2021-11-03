Bu bir ihbardır: Kiler ve Çalık, Borsa’da vurgun yapacak

köşe yazısı İşte Turhan Bozkurt'un Koronos34.news'teki





Şimdiden ihbar ediyorum: Kiler ve Çalık, Borsa’da vurgun yapacak





Şirketlerin faiz maliyetine katlanmadan “daha şeffaf ve hesap vermeye hazır bir idare” taahhütü ile hisselerinin bir kısmını halk arz etmesi özü itibarıyla piyasaların derinliğini artırdığı gibi şirketlerin de ilave yatırım için ihtiyaç duyduğu sermayeyi kestirme yolla elde etmesine katkı sağlar.



Amma velâkin kurumsal kalitenin tahrip edildiği bir dönemde Türkiye’de “halk arz” müessesesinin tanzim edildiği gibi kalmasını beklemek hayli safdillik olurdu. Fazla uzağa gitmeye lüzum yok. Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AKP) yakınlığı ile bilinen Kiler ve Çalık aileleri 4-5 Kasım tarihlerinde “halk arz” kılıfında vurgun yapacak.



HALK ARZ GELİRİNİN TAMAMI ORTAKLARIN CEBİNE



Doğu Aras Enerji AŞ’de 110 TL sabit fiyattan tamamı ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 13 milyon 400 bin TL nominal değerli pay halka arz edilecek. Paylarını halka arz eden Ahmet Çalık, Vahit Kiler, Nahit Kiler ve Ümit Kiler ilaveten 2 milyon 680 bin TL nominal değerli ek pay satış hakkına da sahip.



Halka açıklık oranı yüzde 20 olarak belirlenirken, ek pay satışı hâlinde söz konusu oran yüzde 24’e çıkabilir.



Oransal dağıtım yöntemi ile halka arz edecek şirketin pay dağılımı, yüzde 60 yurt içi bireysel, yüzde 30 yurt içi kurumsal ve yüzde 10 yurt dışı kurumsal yatırımcı olarak izahnamede yer aldı.



Kiler-Çalık ailesi, 16 milyon 80 bin adet payın satışı ile birlikte 1 milyar 768 milyon 80 bin TL gelir elde edecek. Şirketin toplam değeri ne ki yüzde 20’si için 1,8 milyar TL değer biçilmiş.



“Aileler” diye vurgulamam sebepsiz değil. İzahnamede belirtildiği üzere Doğu Aras Enerji’de halka arz, ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek. Dolayısıyla şirkete doğrudan nakit girişi olmayacak.



Başka bir ifadeyle 1,8 milyar TL’ye yakın paranın tamamı Kiler soy ismi taşıyan ortaklar ile Çalık’ın cebine girecek. Piyasadan topladıkları parayı diledikleri şekilde harcayacaklar.



KİLER HOLDİNG’İN BORSA’DA SİCİLİ KABARIK



Şirketin değerleme hesabını üç kamu mevduat bankasından biri olan Halkbank’ın iştiraki Halk Yatırım’a yaptırılmış. Halka arz için de Halk Yatırım ve Tacirler Menkul Değerler yetkili kılınmış. Dostlar alışverişte görsün.



110 TL ile Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da “ARASE” koduyla işlem görmeye başladığında şirketin hisse fiyatının nasıl çakıldığını hep birlikte müşahede edeceğiz. O günü kimsenini düşünmesi istenmiyor. Zira Kiler ve Çalık ailelerine sıcak para lazım. Üstelik Kiler Holding’in taşımacılık şirketi TUREX’i nisan ayında halk arz ettiğinde küçük yatırımcının nasıl zarar ettiği hâla hafızalarda.











Kiler’in TUREX vurgununda kilometre taşlarını hatırlatayım:



15 Nisan: 12 TL’den halka arz, 21,24 TL ile tavan yap. Patronlar tavandan satsın.

5 Temmuz: Halka açılış fiyatı olan 12 TL’nin bile altına in. Milyonlarca lirayı küçük yatırımcının cebinden al, Kiler’in kasasına aktar.



Nasıl olsa hissedeki anormal hareketlerde dahli bulunan herkesten hesap soran yok.



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) hükûmetten icazetli listeyi noterlik makamı gibi onalıyor o kadar. SPK’nın Doğu Aras Enerji’ye 110 TL gibi uçuk bir fiyattan nasıl nasıl müsaade ettiği sır değil.



DEVLETE ÖDEDİKLERİNDEN DAHA FAZLASINI KAZANACAKLAR



Buraya kadar Doğu Aras Enerji’de halk arz vurgununun bir boyutuna temas ettim. Vurgun bununla sınırlı değil. 28 Haziran 2013’te Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan Aras Elektrik Dağıtım AŞ’yi devralan Kiler-Çalık ortaklığı hisse devri için Hazine’ye 128,5 milyon Amerikan Doları ödemişti.



Böylece Kiler-Çalık ortaklığı; Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Kars ve Iğdır olmak üzere toplamda 7 il ve 58 ilçede 1 milyon 35 bin abonenin bulunduğu bölgenin elektrik dağıtım lisansını almaya hak kazanmıştı.



Aynı lisansla perakende elektrik pazarında serbest tüketicilere elektrik satma imtiyazı da elde edildi.



Daha önce AKP’den milletvekili olarak seçilen Vahit Kiler ile ortağı Ahmet Çalık’ın 8 yıl önce Hazine’ye ödediği 128,5 milyon doların 2 Kasım 2021 tarihi itibarıyla TL karşılığı 1,2 milyar TL. Yüzde 100’ü için 1,2 milyar TL ödeyen Kiler-Çalık bugün aynı hisselerin 5’te birini 1,8 milyar TL’ye satıyor.



Mülkiyeti Hazine’ye ait dağıtım hatları üzerinden vurgun üstüne vurgun yapılıyor.



İşletme süresi bittiğinde aynı elektrik dağıtım bölgesinin işletme hakkının başka bir şirket tarafından devralınması hâlinde ya da Çukurova Elektrik AŞ (ÇEAŞ) ile Kepez Elektrik AŞ’de olduğu gibi müsadere kararı alınırsa ne olacak?



Uzan ailesinin bütün şirketlerine el konulduğunda ÇEAŞ ve Kepez şirketlerinin tahtası Borsa İstanbul’da kapatılmıştı.



OLAN YİNE KÜÇÜK YATIRIMCIYA OLACAK



Enerji sektöründe kamu ağırlığı tartışılmaz. Yarın devran döndüğünde AKP dönemindeki özelleştirilen dağıtım şirketleri kamulaştırılırsa ARASE de ÇEAŞ 2 ve Kepez 2 olacak. ARASE hisseleri pula dönecek.



Daha önce Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO) nün halka arzında yatırımcıyı perişan eden ve TUREX ile huylu huyundan vazgeçmez” dedirten Kiler bu defa ortağı Çalık ile vurgun yapacak.



Hisse kote olur olmaz 110 TL’den aşağı çakılacak. Patronlar ise cebini çoktan doldurmuş olacak.



1,8 milyar liralık vurgun planını şimdiden ihbar ediyorum. Kiler-Çalık ortaklığı aksini iddia ediyorsa cevaplarını aynen yayımlamaya hazırım.

