Samanyolu Haber /Dünya / Bu bir ilk: Japonya Türkiye vatandaşına mülteci statüsü verdi /11 Ağustos 2022 10:38

Bu bir ilk: Japonya Türkiye vatandaşına mülteci statüsü verdi

Mülteci kabul etme konusunda sıkı bir politika izleyen Japonya, ilk kez bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına mülteci statüsü verdi. 2014 yılında Japonya’ya kaçan Kürt asıllı bir Türk vatandaşının, yaklaşık 8 yıllık mücadelesinin sonunda mülteci statüsünü aldığı bildirildi.

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Japonya, ilk kez Kürt asıllı bir Türk vatandaşına mülteci statüsü verdi. Adı açıklanmayan kişinin avukatı Koji Yamada, Sapporo Bölgesel Göç Hizmetleri Dairesi’nin, 28 Temmuz tarihli kararla Türkiye vatandaşı Kürt asıllı kişi mülteci olarak tanıdığını söyledi.

Asya ülkesine 2014’te kaçan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı Kürt, aynı yıl mülteci başvurusu yapmış ancak 4 yıl sonra reddedilmişti.

Independent Türkçe’nin haberine göre; Türkiye yurttaşı Kürt 2019’da kararın iptali için dava açmıştı. 2019’da kararın iptali için dava açmıştı. Sapporo Bölge Mahkemesi davayı reddetse de Sapporo Yüksek Mahkeme mayısta aldığı kararla Türkiye’de ayrılıkçı bir grubunun üyelerine yiyecek sağladığı gerekçesiyle “ordu ve diğerleri tarafından işkence gördüğü” iddia edilen kişinin gönderilmesinin zulüm riski doğuracağına hükmetmişti.

Tokyo itiraz etmeyince karar kesinleşti.

Hükümetten bir kaynak da geçen ay yaptığı açıklamada bu kişiye mülteci statüsü verilmeye hazırlanıldığını ifade etmişti. Avukatı araçlığıyla yaptığı açıklamada mülteci, “Bu uzun savaşta neredeyse bütün gücümün tükendiğini hissettim. Umarım sağlanan bu adalet başkalarına umut verir” dedi.

Avukat Yamada ise kararın, mülteci konusunda kötü bir karnesi olan Japonya için “son derece büyük bir adım” olduğunu vurguladı.

Göç politikası nedeniyle insan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler tarafından uzun süredir eleştirilen Japonya, mülteci kabul etmede elini sıkı tutuyor. Geçen yıl toplamda 74 kişiyi mülteci olarak alan ülke, başvuruların yalnızca yüzde 1’ini kabul ediyor.
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