Bu bir ilk! Yasak dosyasıyla ilgili çok önemli gelişme

3- Acaba, Özel Raportör’ün görüşünde (28 ila 33. Paragraflar) öne çıkan hususlar nelerdir ve Görüşte yer verilen hususlarla birlikte, AİHM 2. Bölümün verdiği en hukuksuz kararlarından biri olan Yasak kararı hakkında neler söylenebilir?





Paragraf 28 - Belirsiz Terörizm Tanımları:











