"Bu bir savaş suçu"

'FEDAKARLIK YAPMIŞTIK'





SURİYELİLERE 'ÜLKENİZE GERİ DÖNÜN' ÇAĞRISI





Son dönemde gündeme gelmeye başlayan Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin tekrardan hareketlenmeye başlayacağı yönündeki iddialar konuşulurken, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'tan yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.Türkiye'nin Suriye'deki askeri faaliyetlerini gündeme getiren Mikdad'ın, ayrıca bölgede kurulan yaşam alanlarını da 'savaş suçu' olarak nitelendirdiği belirtildi.Türkiye-Suriye ilişkilerinde normalleşme haberleri gündemde yerini korurken, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'tan Türkiye'ye yönelik dikkat çekici bir mesaj geldi.Mikdad, Türkiye'nin, Suriye'ye yönelik "düşmanca" tutumuna son vermesi ve "radikal gruplara desteğini" durdurmasıyla, Suriye-Türkiye ilişkilerinin "eski haline dönebileceğini" öne sürdü.Mikdad, "Türkiye ile her zaman iyi ve normal ilişkiler kurmaya hazırız; ancak ulusal egemenlik çıkarlarımızı görmezden gelerek, Suriye'nin kuzeyinde suyu keserek ve insanları bombalayarak değil" dedi.Mikdad, Türkiye'ye "ön şartlar" dayatmadıklarını, "Suriye topraklarındaki eylemlerini durdurmasını" istemenin, ilişkileri normalleştirebilmek adına "doğal bir talep" olduğunu dile getirdi.Mikdad ayrıca, "Herhangi bir tartışmanın temel dayanağı olmalıdır. Bu yüzden sorunları çözmek için karşı taraftan buna yönelik bir çözüm gelmediğinde, topraklarımdaki işgalciyle nasıl bir anlaşmaya varabilirim?" diye konuştu.Faysal Mikdad, Türkiye'nin, İdlib'den "derhal ve tamamen" çekilmesi ve bölgedeki "gruplara desteğini durdurması" gerektiğini savunarak, "Türkiye'nin işgali ne kadar sürerse sürsün, ABD'nin, Irak ve Afganistan işgaliyle aynı akıbete uğrayacak" ifadelerini kullandı.Mikdad, Türkiye'nin, şu anda Suriye'nin kuzeyinde sivillere yönelik "yeni yerleşim yerleri kurduğunu" ifade ederek, bunun BM ve uluslararası hukukta "kabul edilemez olduğunu" ve bir "savaş suçu" olduğunu öne sürdü.Mikdad, ülkesinin, geçtiğimiz yıllarda Türkiye ile "iyi ilişkiler kurmaya yeltendiğini" belirterek, "2009-2010 arasında ilişkiler mükemmeldi ve ilişkilerimizi güçlendirmek için bazen çıkarlarımıza uymayan adımlar bile attık, fedakarlık yaptık" dedi.Mikdad, Türkiye ile ilişkilerdeki sorunun başlama noktalarına işaret ederek "Aramızdaki sorunlar, Türkiye'nin, Suriye'nin içişlerine müdahale etmesi ve dünyanın dört bir yanından Türkiye toprakları üzerinden Suriye'ye akın eden ve insanlarını öldürüp ülkemizin altyapısını tahrip eden IŞİD'li teröristleri desteklemesiyle başladı" dedi.Mikdad ayrıca, yerinden edilen ve göç eden Suriyelilere seslenerek, ülkelerine "geri dönmeleri" için çağrıda bulundu.