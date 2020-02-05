SAMANYOLUHABER- Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ asker kimselerin sivillere karşı işledikleri suçlardan dolayı sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan kanun teklifinde imzası olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekillerini hedef almıştı.







Başbuğ önceki gün yaptığı açıklamada kanunu onaylayan, göz yuman ve teklifte imzası olan her AKP'li ismin "terör örgütü üyesi olmak" suçundan hâkim karşısına çıkarılması gerektiğini iddia etmişti.





AKP MİLLETVEKİLLERİ İLKER BAŞBUĞ ALEYHİNE DAVA AÇACAK





Bugün partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grubuna hitap eden AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, AKP milletvekillerine İlker Başbuğ’a dava açmaları çağrısında bulundu.







Erdoğan, “Zaman zaman yanlış değerlendirmeleriyle kamuoyunun önüne çıkan eski bir genelkurmay başkanı bu düzenlemeyi bahane ederek Meclis'i itham altında bırakmıştır. Kendisini iyi tanırım. Bu konuda hepiniz süratle dava açmalısınız. Meclisin yasama yetkisini dışarıdan biriler atıp tutmak suretiyle yere çalma hakkı yoktur.” dedi.





ERDOĞAN'DAN İLKER BAŞBUĞ'A: BU BORU GÖSTERMEYE BENZEMEZ



Erdoğan, Başbuğ’un Genelkurmay Başkanı olduğu 29 Nisan 2009’da düzenlediği basın toplantısına atıfta bulundu.





Erdoğan, “Bu parlamentonun hukuku, hep beraber korumamız lazım. Bu, boru göstermeye benzemez. Parlamentonun hukuku boruyla sindirilemez. Emekli bir askerin peşine düşenler herhalde kendi geçmişlerinden utanıyorlar. Aksi halde böyle bir yanlışın içine düşmezlerdi.” ifadelerini kullandı.





29 NİSAN 2009: Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, LAW silahını gösteriyor.





Söz konusu basın toplantısında Başbuğ, basın mensuplarının önünde Ergenekon Davası'na bakan savcıların ihbar üzerine İstanbul Poyrazköy'de yaptırdığı kazıda bulunan “LAW” silahlarını “Boru” diye nitelemişti.





ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN İLGİNÇ KARAR: NE BERAAT NE DE TESCİL





İnternet Andıcı Davası'nda 6 Ocak 2012'de tutuklanan Başbuğ 18 Ekim 2014'te tahliye olmuştu. Başbuğ'un müracaatını değerlendiren Anayasa Mahkemesi 31 Ekim 2019'da davanın düşmesine karar verdi.





Yüksek Mahkeme'nin şekil yönünden davayı düşürdüğüne işaret eden hukukçular, "Bu karar İlker Başbuğ adına beraat ya da aklanma anlamına gelmiyor." tespitinde bulunmuştu



