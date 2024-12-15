Bu çağrıya kulak verin: Çağlayan Yalnızca Bir Dergi Değil I Özel Program

Çağlayan Dergisi, muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin hayattayken özel ilgi gösterdiği ve hazırlanmasına bizzat katkıda bulunduğu bir hizmet aracı olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Çağlayan Dergisi, Hocaefendi'nin vefatının ardından da çalışmalarına devam ediyor.







İlim ve Kültür Dergisi Çağlayan, yeni yayın dönemine hazırlanıyor. Okuma seferberliği başlatan dergi, hazırladığı yeni videoyla okuyucularına seslendi. Geçmişten günümüze derginin yayın serüvenine vurgun yapılan videoda, bugünün ‘yeniden doğmak zamanı olduğu’ aktarıldı.









'Bugün, bizim için yeniden doğmak zamanıdır…' sözleriyle tamamlanan video Youtube üzerinden 'Çağlayan Yalnızca Bir Dergi Değil' başlığıyla yayınlandı.





Hocaefendi'den bazı sözlerin de paylaşıldığı tanıtım videosunda bir kez daha Çağlayan'ın önemi hatırladıldı ve abonelik vurgusu yapıldı. Özel olarak hazırlanan videoda özetle;





"Çağlayan yalnızca bir dergi değil, farkına varamadık.

Biz beslenebilelim, biz anlayabilelim ve biz herkese anlatabilelim diye…"





cümlelerine yer verildi. Tanıtım videosunun tamanını Youtube üzerinden izleyebilirsiniz.















Başlarında Hocaefendi, onlarca dertli insanın, bizimle irtibat kurmaya çalıştığını;Bizi zinde, bizi diri, bizi sapasağlam tutmak için çırpındığını anlayamadık.Dergiyi kaç kişi okuyor sorusu, yalnızca rakamdan ibaret değilmiş meğer.Biz kaç kişiyiz, bu mektup kaç kişiye ulaşıyor, kaç kişi ses veriyor demekmiş…Çağlayan yalnızca bir dergi değil…Abone olup, vicdanımızı rahatlatacağımız bir teferruat hiç değil.Belki de en çok yazılı esere sahip topluluğun, günlük hayat dozları aslında.Kitaplıklarda dizili cilt cilt eserlerden süzülen dolu dolu damlalar.İlhamını başka yerden değil, evvela Kur’an’dan alan kıymetli pırlantalar:Sırf biz düşünüp anlayalım diye…O eski Sohbet-i Cânan tadını, o özlenen havayı her gün yeniden tadalım diye…Yalnız birimizin değil, çoluk çocuk tüm ailemizin ruhuna şifa olsun diye…Çağlayan yalnızca bir dergi değil…Dünyanın dinden koptuğu dönemde, dinin dünyadan kopuk olmadığının ispatı.Çağlayan, Sızıntı’nın fazlası.Bilimden fazlası, tarihten fazlası, edebiyattan fazlası, bu hayattan fazlası.Aklımıza ve kalbimize hücum eden onca kire karşı duran bir hakikat limanı.