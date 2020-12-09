Bu çocuklar için özür diliyorum

Yaklaşık 70 yıl önce Danimarka hükûmeti "daha iyi bir hayat" sloganı ile 22 çocuğu Grönland Adası'ndan Danimarka'ya getirtmişti. Ailelerinden alınan çocukların Danimarka'da yetişmişleri ve ülkenin eliti haline gelmeleri hedefleniyordu.







Ancak deney ilerledikçe çocuklar zorluklar yaşamaya başladı ve proje yarıda bırakıldı. 22 çocuğun arasında bazıları bir daha ailelerini göremedi, Grönland'da yetimhanelere yerleştirildi.





Geçen şubat ayında Danimarkalı yetkililer ve Grönland hükûmeti "Grönland Çocukları Projesi" için soruşturma başlatmıştı.





"BU ÇOCUKLARIN HAYATLARI FEDA EDİLDİ"





"Böylesi insan trajedilerinden derinden etkileniyorum." diyen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "Evlerinden, ailelerinden ve ait oldukları topraklarından koparılan bu çocuklar için özür diliyoruz." dedi.





"Olanları değiştiremeyiz." diyen Frederiksen, "Ancak sorumluluk alabilir ve ilgilenmemiz gereken ve bu konuda başarısız olduğumuz kişilerden özür dileyebiliriz." ifadelerini kullandı.





Euronews Türkçe'nin haberine göre söz konusu deneyi "mantıksız ve kalpsiz" diye nitelendiren Frederiksen, "Zorla yerleri değiştirilen bu çocukların o zaman neler hissettiklerini, nasıl korktuklarını güçlükle hayal edebilirim. Hayatları feda edildi." dedi.





Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen







DONALD TRUMP, GRÖNLAND ADASI'NA TALİP OLMUŞTU





Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde bulunan özerk Grönland Adası, Danimarka'ya bağlı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 2019'da Grönland'ı satın almak istemiş, Danimarka teklifi geri çevirmişti.