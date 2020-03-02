Samanyolu Haber /Gündem / Bu çocuktan ne istiyorsunuz? /02 Mart 2020 13:55

Bu çocuktan ne istiyorsunuz?

Kanser hastası oğlu Ahmet Burhan ile Almanya'ya hareket etmek üzere İstanbul Yeni Havalimanı'na gelen Zekiye Ataç'ın uçağa binmesine izin verilmedi. Mahkemelerin yurt dışı yasağını kaldırmasına rağmen Almanya'ya gitmesine izin verilmediğini belirten Ataç, “Bu çocuktan ne istiyorsunuz? El birliğiyle oğlumu öldürüyorsunuz.” dedi. Kanser tedavisi gören Ahmet Burhan havalimanında sedyede bekletiliyor.

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SAMANYOLUHABER- Yaklaşık iki yıldır kanser tedavisi gören Ahmet Burhan Ataç’ın annesi Zekiye Ataç’a yine yurt dışı yasağı konuldu. 

Geçen hafta çıkış yasağı kaldırılan ve üç gün önce vize alabilen Zekiye Ataç, Ahmet ile birlikte bugün İstanbul Yeni Havalimanından Almanya’ya uçacaktı. 

Ataç havalimanında kendisi hakkında yeniden "çıkış yasağı" getirildiğini öğrendi. 

Zekiye Ataç'a yeniden "yurt dışı çıkış yasağı" konulması sebebiyle uçağa binemeyen Ahmet Burhan sedyede bekletiliyor. 

Eşi Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı soruşturmalarında tutuklanan ve oğlunun iyileşmesi için mücadele veren Zekiye Ataç bu haberle yıkıldı. 

NATALİ AVAZYAN: AHMET YİNE GİDEMEDİ!

İnsan hakları aktivisti Natali Avazyan, insanlık dışı muameleyi şahsi Twitter hesabında, “Ahmet yine gidemedi!" diyerek duyurdu. 

Avazyan “Zekiye Hanımın (Ataç) pasaportuna tekrar yurt dışı çıkış yasağı konmuş ve bunu İstanbul Havalimanı'nda öğrendi Zekiye hanım. Yazık. Ahmet’in bacaklarında kırıklar var, çok acı çekiyor!” ifadelerini kullandı.

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