İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; dar gelirli aileler için başlattıkları bağış kampanyasının 'valilikten izin alınmadığı" gerekçesiyle durdurulmasını eleştirdi.





İmamoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tedbirler için davet ettikleri toplantılara Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) mensup ilçe belediye başkanlarının katılmayarak direniş sergilediğini belirtti.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İKİ DEFA RANDEVU İSTEDİM





İmamoğlu, "İlk kez burada açıklıyorum; Sayın Cumhurbaşkanı'ndan (Recep Tayyip Erdoğan) iki kere telefonla randevu istedim. Sayın Vali'den (Ali Yerlikal) 35 gün sonra davet aldım; bu çok acı." dedi.





İmamoğlu, Koronavirüs salgınını dizginlemek için sık sık tekrarladığı sokağa çıkma yasağı talebinin İl Pandemi Kurulu'ndaki bilim insanları ile belediye bünyesindeki bilim kurulu ve Ankara'daki toplantılarda da dile getirildiğini söyledi.





"10 gün sonra ilan etmek çok geç olur." diyen İmamoğlu, uzmanların en 2-3 haftalık bir sokağa çıkma yasağı önerdiklerine işaret etti.





T24 ekranında T24 yazarı Murat Sabuncu'nun sorularını cevaplayan İmamoğlu, bağış kampanyasının belediyelerin hakkı olduğunu yineledi.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bana karşı iktidardan bir direnç var." dedi.



İMAMOĞLU: HESAPLARI BLOKE EDEN VAKIFBANK'I KINIYORUM





Bağışlarla toplanan paraların bloke edilmesine tepki gösteren, blokaj uygulayan Vakıfbank'ı "kınadığını" vurgulayan İmamoğlu, 230 bin aileye sosyal yardım sağladıklarını, 100 bin yeni müracaat olduğunu söyledi.





"Maksimum diyalog hassasiyeti içinde" olduğunu vurgulayan İmamoğlu "Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından yaklaşık 30 -35 gün sonra valililik tarafından davet edildim; bu durumun Sayın Vali'den kaynaklandığını da sanmıyorum; bu çok acı bir şey." dedi.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan iki kez telefonla görüşme talebinde bulunduğunu ilk kez açıkladığını belirten İmamoğlu, diyalogdan uzak olmadığını, devlet hiyerarşisi içinde görevini yapma çabası içerisinde olduğunu, ancak iktidar partisinden direniş gördüğünü söyledi.





BUNU BİLMEYENLER ANAYASAYA BAKSIN





Erdoğan'ın belediyenin bağış kampanyası hakkındaki "devlet içinde devlet" sözlerini hatırlatan İmamoğlu, "Belediyeler devletin bizzat kendisidir, bunu bilmeyenler anayasaya baksın." diye konuştu.





İETT otobüslerinin dolu olduğunu yönündeki iddiaları da hatırlatan İmamoğlu "Sayın İçişleri Bakanı bunu yayan trolü araştıracağına belediyeyi sorguluyorsun. Anayasal suç işliyorsunuz. Sayın Bakan bu işleri bırakıp ülkenin temel sorunu üzerine yoğunlaşmalı." dedi.





İmamoğlu İstanbul'da vatandaşların suyunun ve doğalgazının kesilmeyeceğinin altını çizerken, belediyenin doğal gaz ödemelerinin ötelenmesi için BOTAŞ'a yaptıkları başvuruya cevap beklediklerini söyledi.





TÜRKİYE'NİN ZEHİRLEYEN BİR SİYASET ORTAMI VAR





"Kötü akılla siyaset üretenlere Allah akıl versin" diyen İmamoğlu, "Türkiye'nin zehiri haline gelmiş bir ortam yaşıyoruz." görüşünü dile getirdi. Bu ortamın panzehirinin diyalog, dayanışma, şeffaflık olduğunu vurguladı.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs vak'alarının yüzde 60'ının İstanbul'da görüldüğünü açıklamıştı.