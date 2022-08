Peker'in son yaptığı paylaşım dizisi şu şekilde:





100-Bu çok enterasan bir hikaye. Arkadaşları olan bir doktoru çağırıp olayı basına yansıtmadan kapatıyorlar. Ben ajanım he, siz beni tahrik etmeye devam edin. Aferin çok iyi yoldasınız, hem de çok iyi. Daha ben size neler edecem. GÖRECEKSİNİZ…



99-…tezgah kurdular. Vallahi bunlar müthiş adamlar. Ancak Ali Yeşildağ hakkını yedirecek bir adam değil. Bakalım bu işin sonu nasıl olacak. Ayrıca hasan dağcı ile zeki yeşildağ’ın çok enteresan bir durumları var. Ali Yeşildağ abisi zeki yeşildağ’a bu sebeple ateş ediyor.



98-…kayıt var. Dediğim gibi ben yalancı çıkmam. Ben onların yalancısı olurum (bende daha ne kayıtlar var). Ali Yeşildağ, zeki ve hasan yeşildağ ile beraber bütün her şeye ortaklar. Tabii sahip oldukları servet büyüyünce, Ali Yeşildağ da az parayı kabul etmeyince Ali’ye de…



97-…Fahri Kasırga’nın aracına binerek her sefer kaçıyormuş. Hikaye çok fantastik değil mi? Doğru mudur değil midir bilmem. Gazeteciler araştırsın. Fahri Kasırga askerliğini Anadolu yakasında mı yapmış? Bu hikaye ballandırılarak anlatılırken ben kaydımı yapmıştım, bende…



96-…en meşhur bombacısı. O olay anında hiç yakalanmıyor. Ben şimdi anlatacaklarımdan dolayı hasan yeşildağ ve Ali Yeşildağ’ın yalancısıyım. O tarihlerde Fahri Kasırga yedek subay olarak askerlik yapıyor. hasan bombalı eylemleri yaptığında bir sokak arkada bekleyen…



95- Fahri Kasırga beyle Sn. Cumhurbaşkanımızı tanıştıran da hasan yeşildağ’dır. Ancak esas bomba bu değil. 1980 öncesinde bütün herkes ufacık bir eylem yapınca yakalanırken hasan yeşildağ’ın hiç yakalanmaması herkesin dikkatini çekerdi. Öyle ya hasan yeşildağ o dönemin…



94-…devlete çok büyük montanlı yazılım işleri yapıyorlar. Vallahi bir benim çocuklar devlete büyük işler yapıp zengin olamadılar. Geri kalan herkesin çocukları devlete iş yapıp maşallah çok zengin oldular. Ben ajanım he, hepinizi kibrit kutusuna sokacam göreceksiniz.



93-…hamdolsun her ikisine de sahip oldum diye övünerek anlatır, başka da hiçbir şeyi olmadığını övünerek söyler. Vallahi doğru ancak Fahri Kasırga’nın oğlu Serdar Kasırga Amerika’daydı. Ordan Türkiye’ye çağırdılar. Şu an hasan yeşildağ ve zeki yeşildağ ile beraber…



92-…ziyarete gidip il emniyet müdürünün başsavcıya benle ilgili yaptığı çalışmaları anlatırken hasan yeşildağ bunları öğrenir hemen bana haber verirdi. Ne kadar enteresan değil mi? Fahri Kasırga her gelen ziyaretçisine hep bir evim bir arabam olsun hayalim vardı…



91-…ile 1980 öncesine dayanan çok yakın dostlukları var. Yılmaz abi seni tazminata mahkum ettirebilirler. Ancak onları öyle rezil edecem ki sen o tazminat parasını keyifle ödeyeceksin. Fahri Kasırga 1990’lı yıllarda İzmir Başsavcısı iken hasan yeşildağ ve Ali Yeşildağ…



90-…enteresan değil mi? Ayrıca hasan yeşildağ varlığıyla onur duyduğum

@yilmazsozcu abiye dava açmış. Yılmaz abi bu adam açtığı her davayı kazanır. Çünkü eski Başbakan müsteşarı Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri. Şu anda da Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı olan Fahri Kasırga…



89-…yattı, meslekten atıldı, ona da hiç maddi destek olmayıp ortada bıraktılar. Bak aklıma ne geldi. ulus parkın en sıkı müdavimlerinden birisi kimdi biliyor musunuz? Ergenekon kumpas davalarının savcısı zekeriya öz idi. hasan yeşildağ ın büyük kankasıydı. Ne kadar…



88-…yapın beni yalanlasınlar. Ben size ne kayıtlar dinlettirecem. Ali Fevzi Bir’in kaçırılma konusunu hasan yeşildağ organize etti, Ali Yeşildağ ile bir emniyet amiri kaçırdılar demiştim ya o emniyet amirinin ismi Ayhan Tokcan’dı. Adamı da yaktılar. O kadar cezaevinde…



87-…ne oldu? Patronunuza sorsanıza bunlar doğru mu diye? Beni yalanlattırsanıza. O zaman bakın neler olacak. Daha önceki tweetlerimde anlattığım zeki yeşildağ’ın yapı yapının ortağı olduğunu doğrulayan evraklar nasıl ortaya çıktı değil mi? Kardeşlerim siz onlara baskı…



86-…girip dediklerimi doğrulayacak evrakları hemen yayınlıyorlar zaten. Ayrıca hasan dağcı’nın Belen inşaat diye bir firması var. Devletten ne kadar büyük ihaleler aldığını internetten girip bulabilirsiniz (hep fahiş kârlarla). Lan maaşı namusu kadar olan gazeteciler…



85-…kendisini ikna ettiler. Zarar eden bu park fahiş fiyatla Antalya belediyesine satıldı. Hatta parkın 2004 yılındaki açılışını da o dönem Başbakan olan Sn. Cumhurbaşkanı yaptı. Bu anlattığıma da inanmayanlar olacaktır. Ancak gazeteci arkadaşlar bir program üzerinden…



84-…zarar ediyordu. Antalya büyükşehir belediyesini Ak parti kazanınca mehmet cengiz’in sungate otelinde hasan yeşildağ, hasan dağcı, Ali Erdoğan, Ali Yeşildağ beraber otururken Sn. Cumhurbaşkanı gelince zarar eden bu parkı Antalya belediyesine satmak için adeta yalvarıp…



83-…şahıs var. Bu şahıs Sn. Cumhurbaşkanımızın eski özel kalem müdürüdür. Bu şahsın zeki yeşildağ ile ortak olduğu Detay İnşaat var. Antalya CHP belediyesinden minyatür park kurmak için yer aldılar. Kurdukları minyatür parkın adını MINICITY koydular. Ancak yer çok…



82-…yollarını buldular (rahmetlinin haberi olmadan). Ülkemizin saygın medya patronlarını görüyorsunuz değil mi? Daha ben size neler anlatacam bunlar ne ki? Bir de devamlı hasan yeşildağ’a yükleniyorsunuz ya aslında beyin olan zeki yeşildağ’dır. hasan dağcı isminde bir…



81-…şirketlerini kurdular. zeki yeşildağ’ın Zeytinburnu’nda Zeya turizm diye bir şirketi vardı. Olimpiya 2 halı sahaları da bu şirkete aitti. Ortağı ise rahmetli Yahya Efe idi. Rahmetli Çatlı da orayı yazıhane olarak kullanıyordu. Rahmetli Çatlı’nın üzerinden de bir sürü…



80-…takip ediyordu. Daha sonra çocuğun babası ile beraber İsviçre’ye gittiler. 3 milyon dolar para alındı. Bu parayla zeki yeşildağ’ın İsviçre’deki bankalardan dolandırdığı paralar ödenerek suçlamalar düşürüldü. Kalan parayla da ileriki tweetlerde anlatacağım ilk…



79-…oğlunu kaçırdılar. Bu günün bilinen simalarından Mustafa Bilgin’in olimpiyat stadının çevresindeki çiftliğine getirdiler. Öndeki arabada zeki ve hasan yeşildağ vardı. 20 yaşındaki kaçırılan çocuk o arabanın bagajındaydı. Ali Yeşildağ da arkadaki arabayla onları…



78-…yazamıyorum? Kahpeler hepinizle görüşeceğiz. zeki yeşildağ İsviçre’de kız arkadaşı üzerinden bankaları dolandırmıştı ya o paraları bankaya nerden gelen parayla ödedi biliyor musunuz? 1994 yılında Kapalıçarşı’da kuyumculuk ve döviz işi yapan bir adamın 20 yaşındaki…



77-…harcanırmış bunlara göstermem artık farz oldu. Çakma doğu ve saz heyetine benim için CIA ve MOSSAD ajanı diye haber yaptırıyorlar. Aslında bu istihbarat kuruluşları onların yakını herkes biliyor. Mesela ben niye video çekemiyorum değil mi veya kendi hesabımdan tweet…



76-40 yaşından genç kardeşlerim, zeki ve hasan yeşildağ sahibi oldukları basın kuruluşlarında benle ilgili haber yapmayıp doğu perinçeği ve çetesini benim üzerime salıyorlar ya (enerjimi boşa harcamam için) vallahi bunlarda fındık kadar beyin yok. Enerji nasıl…