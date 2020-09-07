Bu da AKP'lilerin eş dost akraba üniversitesi

İşe alım ve akademik atamalarda sıklıkla dile getirilen torpil iddialarına bir yenisi daha eklendi. Rektörlüğünü AKP eski milletvekili Prof. Dr. Cem Zorlu'nun yaptığı Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği” yazılı sınavından yüksek not alan birçok personele mülakattan düşük not verilerek başarısız gösterildi. Yazılıdan düşük not alan ancak mülakattan yüksek not verilerek görevinde yükselenlerin ise aynı üniversitede görevli akademisyenlerin yakını olması dikkat çekti.





HEMŞEHRİYE KADRO





Yazılı sınavdan 88 puan alan Salih Cesur Yiğit'e mülakatta 50 puan verilerek başarısız gösterilirken, Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde akademisyen Doç. Dr. Mustafa Kocaoğlu'nun eşi Özlem Kocaoğlu yazılı sınavda 76 puan, mülakatta ise 96 puan alarak görevinde yükseldi.





Aynı şekilde Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nde akademisyen Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık'ın yeğeni Hamza Demirtaş ise yazılı sınavda 66 puan almasına rağmen mülakatta verilen 98 puan ile görevinde yükseldi.





YAZILIDAN 66 PUAN ALDI





Diğer yandan üniversite Rektörü Cem Zorlu'nun, Konya'nın Ereğli İlçesi'nden hemşehrisi olan Mehmet Saner ise yazılı sınavdan 66 puan alırken, mülakatta aldığı 88 puan sayesinde görevinde yükseldi. Görevde yükselme sınavıyla ‘şef' unvanını alan Saner, 1 hafta sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi'ne sekreter olarak atandı.









Üniversite yönetimi torpil iddialarını yalanladı. Öte yandan Kasım 2018'de üniversiteye Rektör olarak atanan Prof. Cem Zorlu, kadrosunu kendisinin de Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı'ndan (TİMAV) kurması tepki toplamıştı. Zorlu 2011-2015 yılları arasında AKP Konya Milletvekili olarak da görev yaptı.









İŞTE OLAN BU

Dekan, ‘kişiye özel' ilanla kızını öğretim görevlisi yaptı





Harran Üniversitesi'nin ‘özel şart'ı bulunan öğretim görevlisi kadrosuna, Eğitim Fakültesi Dekanı Burhan Akpınar'ın kızı yerleşti. KRT'nin haberine göre, duyuruda kadro için ‘Mobbing konusunda çalışmalar yapmış olmak' şartı konuldu. Bu şarta yüzde 100 uyan Dekan Akpınar'ın kızı Esra Nur Akpınar, listenin en başında yer aldı.