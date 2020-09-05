Samanyolu Haber /Gündem / Bu da ayrı bir salgın: Ne yapılırsa yapılsın vazgeçmiyorlar! /05 Eylül 2020 10:36

Bu da ayrı bir salgın: Ne yapılırsa yapılsın vazgeçmiyorlar!

Tasarrufa gidileceği söylenen kamuda kiralık araçlar için son yedi ayda 349 milyon TL, 22 ayda 1 milyar TL harcandı.

SHABER3.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iki yıl önce kamuda kiralık araç devrini bitirme hedeflerini açıklamasına rağmen, son 22 ayda araç kiralamaya 1 milyar TL'den fazla para ödendi.

Son 10 yılda araç kirası için devletin kasasından 3,6 milyar TL çıktı. 

Birgün Gazetesi'nden Hüseyin Şimşek’in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2018 yılının ekim ayından bu yılın temmuz ayına kadar olan 22 aylık dönemine ilişkin verilerine göre, taşıt kiralama için devletin kasasından 1 milyar 49 milyon TL çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018 yılının Eylül ayında tüm kamu kurumları, bakanlıklar, bağlı ilgili kuruluşlar, KİT’ler ve belediyelerden acil olarak sahip oldukları ve kiraladıkları araçların envanterini istemişti. Araçların hem sınıflarında hem de sayılarında ciddi bir tasarrufa gidileceği söylense de 22 ayda değişiklik olmadı.

Bakanlığın tasarruf açıklamasının ardından 2018’in son dört ayında 136,8 milyon TL harcandı. Ekim’de 33 milyon 261 bin TL, Kasım’da 63 milyon 472 bin TL ve Aralık’ta 73 milyon 317 milyon TL harcandı.

Geçen yıl ise taşıt kiralamaları için bütçeden 562 milyon TL harcama yapıldı. Araçların önemli bölümünü lüks binek araçları oluşturdu.

2019 yılında aylara göre taşıt kiralama giderleri şöyle:

 Ocak: 26,7 milyon TL

 Şubat: 38,3 milyon TL

 Mart: 39,2 milyon TL

 Nisan: 60,6 milyon TL

 Mayıs: 48 milyon TL

 Haziran: 53,9 milyon TL

 Temmuz: 58,2 milyon TL

 Ağustos: 40,9 milyon TL

 Eylül: 38,8 milyon TL

 Ekim: 41,1 milyon TL

 Kasım: 47,7 milyon TL

 Aralık: 68,6 milyon TL

Son yedi ayda 349 milyon TL

Araç kiralama koronavirüs salgını sürecinde de devam etti. Ocakta 20,7 milyon TL, şubatta 60,3 milyon TL, martta 56,8 milyon TL, nisanda 57,5 milyon TL, mayısta 48,7 milyon TL, haziranda 54,3 milyon TL ve temmuzda 51 milyon TL araç kirası ödendi. Bu yılın yedi ayında yapılan toplam ödeme ise 349 milyon TL oldu.

Yıllara göre kiralık araçlara yapılan ödemeler şöyle oldu:

 2019: 562 milyon TL

 2018: 549 milyon TL

 2017: 557 milyon TL

 2016: 549 milyon TL

 2015: 417 milyon TL

 2014: 375 milyon TL

 2013: 220 milyon TL

 2012: 158 milyon TL

 2011: 133 milyon TL

 2010: 111 milyon TL
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