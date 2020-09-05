Bu da ayrı bir salgın: Ne yapılırsa yapılsın vazgeçmiyorlar!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iki yıl önce kamuda kiralık araç devrini bitirme hedeflerini açıklamasına rağmen, son 22 ayda araç kiralamaya 1 milyar TL'den fazla para ödendi.







Son 10 yılda araç kirası için devletin kasasından 3,6 milyar TL çıktı.





Birgün Gazetesi'nden Hüseyin Şimşek’in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2018 yılının ekim ayından bu yılın temmuz ayına kadar olan 22 aylık dönemine ilişkin verilerine göre, taşıt kiralama için devletin kasasından 1 milyar 49 milyon TL çıktı.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018 yılının Eylül ayında tüm kamu kurumları, bakanlıklar, bağlı ilgili kuruluşlar, KİT’ler ve belediyelerden acil olarak sahip oldukları ve kiraladıkları araçların envanterini istemişti. Araçların hem sınıflarında hem de sayılarında ciddi bir tasarrufa gidileceği söylense de 22 ayda değişiklik olmadı.





Bakanlığın tasarruf açıklamasının ardından 2018’in son dört ayında 136,8 milyon TL harcandı. Ekim’de 33 milyon 261 bin TL, Kasım’da 63 milyon 472 bin TL ve Aralık’ta 73 milyon 317 milyon TL harcandı.





Geçen yıl ise taşıt kiralamaları için bütçeden 562 milyon TL harcama yapıldı. Araçların önemli bölümünü lüks binek araçları oluşturdu.





2019 yılında aylara göre taşıt kiralama giderleri şöyle:





Ocak: 26,7 milyon TL





Şubat: 38,3 milyon TL





Mart: 39,2 milyon TL





Nisan: 60,6 milyon TL





Mayıs: 48 milyon TL





Haziran: 53,9 milyon TL





Temmuz: 58,2 milyon TL





Ağustos: 40,9 milyon TL





Eylül: 38,8 milyon TL





Ekim: 41,1 milyon TL





Kasım: 47,7 milyon TL





Aralık: 68,6 milyon TL





Son yedi ayda 349 milyon TL





Araç kiralama koronavirüs salgını sürecinde de devam etti. Ocakta 20,7 milyon TL, şubatta 60,3 milyon TL, martta 56,8 milyon TL, nisanda 57,5 milyon TL, mayısta 48,7 milyon TL, haziranda 54,3 milyon TL ve temmuzda 51 milyon TL araç kirası ödendi. Bu yılın yedi ayında yapılan toplam ödeme ise 349 milyon TL oldu.





Yıllara göre kiralık araçlara yapılan ödemeler şöyle oldu:





2019: 562 milyon TL





2018: 549 milyon TL





2017: 557 milyon TL





2016: 549 milyon TL





2015: 417 milyon TL





2014: 375 milyon TL





2013: 220 milyon TL





2012: 158 milyon TL





2011: 133 milyon TL





2010: 111 milyon TL