Samanyolu Haber /Gündem / Bu da iyi partinin masasındaki anket: 'Bu pazar seçim olsa...' /05 Haziran 2025 09:41

Bu da iyi partinin masasındaki anket: 'Bu pazar seçim olsa...'

İYİ Parti'nin Bulgu Araştırma'ya yaptırdığı 'Seçmen Profil ve Eğilim Araştırması'nda dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Buna göre, yüzde 28.01 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) derken, yüzde 27.54 AKP'yi tercih etti.

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İYİ Parti'nin Bulgu Araştırma'ya yaptırdığı 'Seçmen Profil ve Eğilim Araştırması'nda dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. 

26 bölgede bin 837 kişiyle yapılan ankette, katılımcılara 'bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?' sorusu soruldu.

Buna göre, yüzde 28.01 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) derken, yüzde 27.54 AKP'yi tercih etti.

Kararsızlar yüzde 16.2'yle üçüncü sırada yer alırken, yüzde 7.9 ile DEM Parti dördüncü sırada yer aldı.

İYİ Parti yüzde 7.7 ile beşinci sıraya yerleşirken, MHP yüzde 5.8 ile İYİ Parti'yi takip etti.

Kararsızlar dağıtıldığında ise sıralama şu şekilde oldu: 

CHP: yüzde 33.5

AKP: yüzde 32.8

DEM Parti: yüzde 9.5

İYİ Parti: yüzde 9.2

MHP: yüzde 7.1
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