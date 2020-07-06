Bu da oldu! Bakanın temelini attığı baraj kayboldu

2017’de törenle temeli atılan ve 450 milyon liraya mal olacağı açıklanan Çankırı’daki Devrez Kızlaryolu Barajı ortadan kayboldu. CHP milletvekilleri bölgede yaptıkları incelemede barajı bulamadı. Vekillerin, eski başkana ve köylülere de sorduğu, barajın akıbetini kimsenin bilmediği öğrenildi.







Çankırı'daki Devrez Kızlaryolu Barajı'nın temeli 17 Aralık 2017'de törenle atıldı. Törene dönemin, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş ve AKP milletvekilleri de katıldı. 450 milyon liraya mal olacak barajın, 156 bin dekar araziyi sulayacağı açıklandı.





Bakan Eroğlu törende yaptığı konuşmada ‘'Devrez Barajı Çankırı'nın yıllardır hasretle beklediği bir barajdır. Su biriktirme hacmi 103 milyon metreküp olacak'' dedi. Ardından Kızlaryolu Barajı şantiyesine bağlanılarak Devrez Barajı'nın temeli atıldı.





CHP'Lİ VEKİLLER İNCELEMEYE GİTTİ: BARAJ ORTADA YOK





Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Orta Anadolu illerinin sorunlarını inceleme ve halkın dertlerini dinleme görevi verdiği CHP milletvekilleri Gökan Zeybek, İsmet Tokdemir, Türabi Kayan ve Hasan Baltacı, Çankırı'ya giderek 2017'de temeli atılan Devrez Kızlaryolu Barajı'nı görmek istedi.

Ancak bölgeye gittiklerinde barajın temelinin bile bulanamayan vekiller, boş arazide, “İşte 450 milyon liralık olmayan baraj'' diye fotoğraf çektirdi. CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, ‘'Barajı aradık ama bulamadık, hiç kimse de akıbetini bilmiyor'' dedi.





‘NE BİR ÇALIŞMA NE ŞANTİYE, KİMSE AKIBETİNİ BİLMİYOR’





CHP’li Zeybek ‘kaybolan baraj' ile ilgili şunları söyledi:





“Barajın temelinin 2017'de Kurşunlu İlçesi Köprülü mevkiinde atıldığı açıklandı. Çankırı İl Başkanımız ile birlikte bu bölgeye gittik, arazi aracı ile dereleri aştık, tepeleri tırmandık, yağmur sularının kanallar oluşturduğu bir düzlüğe geldik. Ama ne temel, ne bir çalışma ne şantiye, ne iş makineleri, hiçbir şey yok. Boş bir arazi ve etrafta patlatılan kayalardan artan yığınlar var. Çobanlarla karşılaştık, eski belediye başkanını bulduk, köylülerle konuştuk, kimse barajın akıbetini bilmiyor.