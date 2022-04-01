Samanyolu Haber /Gündem / Bu da oldu: Boş dürüm 10 TL /01 Nisan 2022 16:16

Bu da oldu: Boş dürüm 10 TL

Artan hayat pahalılığına karşı işletmelerin uyguladığı yöntemler sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. İçi boş tost, boş baklava, boş gözlemenin ardından boş dürüm de satılmaya başlandı. Son bir senedir satışların çok düştüğünü belirten Muharrem Bayram adlı esnaf, öğrencilerin karnı doysun, eti koklamış olsun diye bu satışa başladığını söyledi.

Bu da oldu: Boş dürüm 10 TL


Son yıllarda artan et maliyeti ve düşen alım gücü karşısında esnaflar alternatif çözümler arıyor. Son olarak İstanbul Bakırköy'de 28 yıllık esnaf Muharrem Bayram, içinde domates, salata ve soğan olan dürüm satmaya başladı. Bayram, boş dürüm ve ayran menüsünün fiyatını 10 lira olarak belirledi.


"AMACIMIZ ÖĞRENCİYİ DOYURMAK"

Halk TV'ye konuşan Bayram, "Burada yaklaşık 10 bine yakın öğrenci var. Öğrenci alamıyor. 25 lira veremiyor dürüme. Hatta biz 20 lira yaptık, iki öğrenci bir dürüm alıp bölüşüyor. İnsanlar doymayınca böyle bir şey yaptık. Amacımız öğrenciyi doyurmak. Üzülerek böyle bir şey yapıyoruz." şeklinde konuştu.
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Bu da oldu: Boş dürüm 10 TL

Bu da oldu: Boş dürüm 10 TL

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