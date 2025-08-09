Samanyolu Haber /Gündem / Bu da oldu: Dünyanın gözünden sakındığı Salda Gölü'ne asfalt döktüler /09 Ağustos 2025 12:55

Bu da oldu: Dünyanın gözünden sakındığı Salda Gölü'ne asfalt döktüler

Türkiye’nin Maldivler’i Salda Gölü tahribattan kurtulamıyor. Burdur’daki dünya mirası gölün ‘gerçeğini’ Salda Gölü’nü Koruma Derneği paylaştı. Çivi bile çakılmayacağı öne sürülen göl, şantiyeye döndü. Dünya mirası Salda Gölü’ne bina dikildi. Kıyı şeridine asfalt yol yapıldı. Gölün etrafı madenlere açıldı. Çevreciler, “Bu yapılanlar suçtur” dedi.

SHABER3.COM


Triatlon yarışları sonrası açıklama yapan dernek, göle verilen zararları sıraladı. Salda’ya kepçeyle girdiler, kamyonla kumsalı taşıdılar. Bina diktiler. Göl kıyısına sıcak asfalt döktüler. Mikrobiyalitleri (mercan resifi benzeri yapı) ezdirdiler.

MADEN TEHDİDİ BÜYÜYOR

Dernek, “Salda reklam panosu değil,  korunması gereken mirastır. Bu yapılan lar çevre suçudur. Bilimi, halkı ve doğayı  susturamazsınız” açıklaması yaptı. Der nek Başkanı Gazi Osman Şakar ise Salda  çevresindeki madenlere dikkat çekti  ve “Eşeler’de krom madeni tehdidi var.  Mermer ocakları çok fazla. Göllerin su  yolları bozuluyor. Salda’nın suyu azalı yor. Önlem alınmalı” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve dönemin bakanı Murat Kurum, Salda Gölü’nü ziyaret etmiş, “Çivi bile çakılmayacağını” öne sürmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bu da oldu: Dünyanın gözünden sakındığı Salda Gölü'ne... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:24:30