Bu da oldu: Dünyanın gözünden sakındığı Salda Gölü'ne asfalt döktüler



Triatlon yarışları sonrası açıklama yapan dernek, göle verilen zararları sıraladı. Salda’ya kepçeyle girdiler, kamyonla kumsalı taşıdılar. Bina diktiler. Göl kıyısına sıcak asfalt döktüler. Mikrobiyalitleri (mercan resifi benzeri yapı) ezdirdiler.



MADEN TEHDİDİ BÜYÜYOR



Dernek, “Salda reklam panosu değil, korunması gereken mirastır. Bu yapılan lar çevre suçudur. Bilimi, halkı ve doğayı susturamazsınız” açıklaması yaptı. Der nek Başkanı Gazi Osman Şakar ise Salda çevresindeki madenlere dikkat çekti ve “Eşeler’de krom madeni tehdidi var. Mermer ocakları çok fazla. Göllerin su yolları bozuluyor. Salda’nın suyu azalı yor. Önlem alınmalı” dedi.



Geçtiğimiz yıllarda Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve dönemin bakanı Murat Kurum, Salda Gölü’nü ziyaret etmiş, “Çivi bile çakılmayacağını” öne sürmüştü.