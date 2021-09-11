Samanyolu Haber /Gündem / Bu da oldu: Haber sildirmek için sahte mahkeme kararı /11 Eylül 2021 14:33

Bu da oldu: Haber sildirmek için sahte mahkeme kararı

Türkiye'de bazı haberlerin yayından kaldırılması için Diken ve Gazete Duvar haber sitelerine 'sahte erişim engeli kararlarının' gönderildiği ortaya çıktı.

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Prof. Dr. Yaman Akdeniz'in paylaştığı 'sahte belgelere' göre 4 Haziran'da Gazete Duvar'da yayımlanan 'Dayıdan yeğene dava: Süper asker ilacı ile dolandırıcılık' başlıklı haber ile Diken'de 9 Ağustos tarihinde çıkan ‘Keskin Holding’in 30 villası icra yoluyla satılacak’ başlıklı haberler yayından kaldırılmaya çalışılmış.

Bakırköy 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nden gönderildiği belirtilen her iki kararın da hakim ‘Esma Canıbeyaz Şengül’ tarafından alındığı gözüküyor ancak Bakırköy Adliyesi’nde bu isimde bir hakim bulunmadığını söyleyen Prof. Yaman Akdeniz, her iki belgede bulunan karar sayılarının da aynı olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Akdeniz ayrıca şu noktalara dikkat çekti:

"Sayın Hakim Esma Canıbeyaz Şengül halen Gaziosmanpasa Sulh Ceza Hakimliğinde görevli bir hakim. Bu sahte kararlarda ismi geçen katip de Gaziosmanpasa Sulh Ceza Hakimliğinde görevli."


_"Diken'e gönderilen SAHTE kararın SAHTE tebligat zarfı da var. Bu sahte zarfın üstündeki PTT takip numarası sorgulandığı zaman gönderenin Gaziosmanpasa 3. Sulh Ceza Hakimliği olduğu anlaşılıyor. Fakat SAHTE zarf üstünde Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği yazıyor."
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"Asıl BOMBA ise Duvar'ın şikayetine istinaden İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı TAKİPSİZLİK kararı verdi! Neymiş efendim, bahse konu kararın aslı yokmuş!!!! "Aslı olmadığı için resmi belgede sahtecilik" olmazmış diyerek soruşturmaya gerek görmemiş."

Prof. Dr. Akdeniz, ortada çok ciddi bir sahtekarlık olduğunu belirterek, şu ana kadar bu ve benzeri sahte kararların kimlere gönderildiğini ve kaç haberin kaldırıldığını bilmediklerini söyledi.

Diken'den yapılan açıklamada, söz konusu kararla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.


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