Samanyolu Haber /Gündem / Bu da oldu! /28 Ekim 2021 14:52

Bu da oldu!

Bir sokak röportajında Türkiye’deki Suriyelilerin Türklerden daha rahat geçindiğini savunan bir kişinin “Ben muz yiyemiyorum, onlar kilolarca muz alıyorlar” şeklindeki sözleri üzerine, Suriyeli bazı gençler “muz yeme eylemi” içerikli videolar paylaşıp bu ifadeyi protesto etmişti. Protestonun ardından İçişleri Bakanlığı'ndan yurt dışı kararı çıktı.

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Suriyeli gençlerin sosyal medyada dolaşan paylaşımları hakkında açıklama yaptı. İdareden yapılan açıklamada videoların “provokatif” olduğu iddia edildi.
 
TR724'teki habere göre açıklamada ayrıca, yabancı uyruklu 7 şahsın yakalandığı belirtilirken, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu kişiler hakkında sınır dışı etme işlemlerinin başlatılacağı bildirilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bir sokak röportajında yer alan ‘Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz…’ söylemi sonrası yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişilerce muhtelif sosyal medya platformlarından provokatif amaçlı ‘muz yeme’ eylemi içerikli video ve paylaşımın dolaşıma sokulduğu görülmüştür.

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından bahse konu provokatif paylaşımlara ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen ilk bulgular doğrultusunda yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır.

Söz konusu provokatif paylaşımların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve bu paylaşımları yapan tüm şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin titizlikle ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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