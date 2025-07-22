Bu da oldu: Kurban kesip dağıtma suç sayıldı

Bunun son örneği 3 gün önce İstanbul’da yaşandı. İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeki 10. Sulh Ceza Hakimliği, nafile kurban kesip dağıtma, daha önce Bylock soruşturması geçirme ve beraat edilen suçlamaları tutuklama gerekçesi gösterdi. Hakim bu uyduruk delillerle 12 kişiyi, Hizmet Hareketi üyelerini yeniden yapılandırma iddiasıyla tutuklayarak cezaevine gönderdi. Hukukçular ise sıfır delil ile yapılan tutuklamalar nedeniyle “insanlığa karşı suç işleniyor” tepkisini gösterdi.



İnsan hakları savunucusu ve hukukçu Ufuk Yeşil ise bu vahim olayı sosyal medya hesabından “0 (SIFIR) DELİL, 12 TUTUKLAMA!” başlığıyla duyurdu.