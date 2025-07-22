Samanyolu Haber /Gündem / Bu da oldu: Kurban kesip dağıtma suç sayıldı /22 Temmuz 2025 21:05

Bu da oldu: Kurban kesip dağıtma suç sayıldı

15 Temmuz sonrası Türkiye’de Hizmet Hareketi’ne yönelik yürütülen soykırım niteliğindeki soruşturmalarda yöneltilen suçlamalar akıl almaz boyutlara ulaştı. AKP yargısı adeta “gözünün üstünde kaşın var” diyerek masum insanları tutukluyor.

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Bunun son örneği 3 gün önce İstanbul’da yaşandı. İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeki 10. Sulh Ceza Hakimliği, nafile kurban kesip dağıtma, daha önce Bylock soruşturması geçirme ve beraat edilen suçlamaları tutuklama gerekçesi gösterdi. Hakim bu uyduruk delillerle 12 kişiyi, Hizmet Hareketi üyelerini yeniden yapılandırma iddiasıyla tutuklayarak cezaevine gönderdi. Hukukçular ise sıfır delil ile yapılan tutuklamalar nedeniyle “insanlığa karşı suç işleniyor” tepkisini gösterdi.

İnsan hakları savunucusu ve hukukçu Ufuk Yeşil ise bu vahim olayı sosyal medya hesabından “0 (SIFIR) DELİL, 12 TUTUKLAMA!” başlığıyla duyurdu.
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