Bu da oldu! MSB'ye bağlı merkezde albay kadrosuna lise mezunu hemşire atandı

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Ankara’daki Özel Bakım Merkezi’nde açık bulunan ve Albay kadrosu ile ifa edilen başhemşirelik görevine, lise mezunu Perihan Güldemir’in getirildiği iddia edildi. Konuyu bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşıyan CHP’li Ali Haydar Hakverdi, Güldemir’in yemekhane sorumluluğundan başhemşireliğe getirildiğini kaydetti.





YEMEKHANE SORUMLULUĞUNDAN BAŞHEMŞİRELİĞE





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP’li Hakverdi, “Edindiğimiz bilgilere göre başhemşireliğe atanan Güldemir, neredeyse mesleğini hiç icra etmemiş biri. Daha önce Şehir Hastanesi’nde ve Cumhurbaşkanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunmuş ve son olarak Tandoğan’da bulunan Sivil Memur Eğitim Misafirhanesi’nde yemekhane sorumlusu olarak çalışmıştır.

‘LİYAKAT, HAK, HUKUK GÖZETMEYEN ATAMALAR…’





Milyonlarca gencimiz işsizken ve yüzbinlerce memur görevde yükselme beklerken; AKP iktidarı istediği kişiyi sorgusuz sualsiz devletin her kademesinde istediği göreve getirmektedir. Bu atamalar AKP saltanatının işleyiş biçiminin fotoğrafıdır. Liyakat, hak ve hukuk gözetmeyen binlerce atama ile devletin işleyişi ve kadim geleneği adeta yok edilmiştir. Bu iktidar, birçok kişinin ahını almış bir iktidardır. Bu iktidar, kul hakkı yerken yüzü dahi kızarmayan bir iktidardır” yorumunda bulundu. İşte Hakverdi’nin Akar’a yönelttiği o sorular:





‘GÜLDEMİR’İ HAK ETMEDİĞİ BU GÖREVE GETİREN KİŞİ İSMAİL KAHRAMAN MI?





*MSB Özel Bakım Merkezi’nde Albay kadrosu ile ifa edilmesi gereken göreve lise mezunu ve meslekten uzak olan Perihan Güldemir’in getirilmesinin nedeni nedir?





*Bu göreve atanan Güldemir ya da yakınlarının AKP ile ne gibi bir bağlantısı vardır? Var ise atanmasında liyakate değil siyasi nüfusa göre mi karar verilmiştir?





*Başhemşire yardımcısının dahi akademik kariyeri ortada iken; bu şahsın hangi hünerleri ya da üstün yetenekleri takdir edilerek kuruma başhemşire olarak atanmıştır?





*Bu durum kurumda huzursuzluk yaratmakta mıdır? Ve bu huzursuzluk sonucunda verilen hizmetlerin aksayacağı düşünülmemiş midir?





*Güldemir’in sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sıkça eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile fotoğrafları bulunmaktadır. Güldemir’in ya da eşinin İsmail Kahraman ile bir akrabalık bağı bulunmakta mıdır? Açıksa liyakatsiz olduğu görülen bu göreve bu bağ ya da referans sayesinde mi getirilmiştir?