Bu da oldu: Tam kapanmada AKP'lilere izin belgesi düzenlendi

Cumhuriyet'in haberine göre sosyal medyada paylaşılan bir yazı görselinde AKP Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan tarafından imzalandığı öne sürülen belgede, yazım hatalarıyla beraber şu ifadeler yer aldı:







“İl Başkanlığımızca yukarıda belirtilen isim ve aracı için teşkilat çalışmalarında görevlendirilmesi nedeniyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan karar, ve partimizin genel esasları doğrultusu maddesi uyarınca, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması adına İş Bu belge ile yasaklar bitimine kadar izni bulunmaktadır.





Maske ve hijyen konusunda azami kurallara riayet edilerek her türlü tedbirler alınmıştır.





Gereği bilgilerinize arz ederim.”





KIRIKKALE İL BAŞKANI REDDETTİ





ANKA Haber Ajansı’nın yazının teyidi için ulaştığı AKP Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan, “Bir il başkanı bu şekilde bir yazı yazabilir mi? Ayrıca o imza da benim değil. Twitter’dan da açıklama yaptım. Maalesef siyasette bu tür karalamalar oluyor” diyerek söz konusu yazının doğru olmadığını söyledi.





"KOLAYLIK SAĞLANMASINI..."





Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın’ın imzasının yer aldığının iddia edildiği ve sosyal medyada paylaşılan “arz / rica ederim” ifadesi ile biten izin belgesinde ise aynen şu ifadeler yer aldı:





“Aşağıda açık kimliği yazan Kişiler AK Parti Diyarbakır İl Yönetim Kurulu Üyemiz olup parti çalışmalarında bulunacağından dolayı;





28.04.2021-17.05.2021 tarihlerinde Uygulanacak sokağa çıkma yasağı kısıtlaması süresince ilgili kişiye gerekli kolaylıkların sağlanması ve ihtiyaç duyulması halinde aşağıda bildirilen iletişim kanallarında teyit edilmesi hususunda arz/rica ederim.”





AKP’Lİ KIRSAÇLI ÖNCE KABUL ETTİ SONRA SİLDİ





AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, konuyla ilgili açıklama yapmazken, AKP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kırsaçlı Facebook hesabından yaptığı paylaşım ile söz konusu yazının doğruluğunu teyit etti. AKP’den daha önce milletvekili adayı da olan Kırsaçlı, yedekleme için yazının fotoğrafını çektiğini, cep telefonunu oyun oynaması için torununa verdiğini, fotoğrafın yanlışlıkla bu sırada sosyal medya profilinde yayınlandığını açıkladı. Kırsaçlı’nın facebook hesabından saat 22.00 sıralarında yaptığı, ancak 23.30’da kaldırdığı açıklaması şöyle:





"Hakkımda bazı sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlardan dolayı açıklama gereği hasıl olmuştur.





AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığında ilçe koordinatörü olarak görev yapmaktayım. Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu pandemi sürecinde ülkemize memleketimize hizmetlerimizin aksamaması adına İl Başkanlığımızca yönetim kurulunda görevli üyelere verilen izin belgesinin suretini yedeklemek amacıyla telefonumdan fotoğrafını çekmiştim. Telefonumu torunuma oyun oynaması için verdiğimde söz konusu izin belgesinin olduğu galeride son çekilen fotoğrafın sosyal medya profil hikayemde haberim olmadan paylaşıldığını farkettim. Kimlik bilgilerimi ve böyle bir izin belgesinin paylaşımını tercihen yapmam akılla mantıkla izah edilecek bir durum değildir. Söz konusu paylaşımı farkederek hemen kaldırmış olmamla birlikte art niyetli insanların bu paylaşımı partimizi zedelemek amacıyla hukuka aykırı bir şekilde paylaştığı aşikardır.





Kişisel bilgilerimin sansürlenmeden paylaşıldığı bu gönderilerin tespiti yapılarak bu paylaşımı yapan kişiler hakkında yasal işlemleri başlatacağım kamu oyuna saygıyla duyurulur.”





GENELGEDE BÖYLE BİR HAK YOK!





Sokağa çıkma kısıtlamalarının istisnaları ve kapsamı 26 Nisan 2021 ve 14 Nisan 2021 tarihli İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile düzenlenmiş, valiliklere gönderilen genelgede siyasi parti faaliyetleri istisna kapsamına alınmamıştı.





İçişleri Bakanlığı'nın bugün yayımlanan genelgesine göre, muafiyet kapsamında bulunan yerlerde çalışan kişiler, e-Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusunda bulunacak. Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut görev belgeleri; 2 Mayis Pazar saat 24.00'e kadar geçerli olacak



