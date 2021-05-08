Samanyolu Haber /Gündem / Bu da oldu... Tarihi çıkarma gemisindeki '128'i de sildiler! /08 Mayıs 2021 12:28

Bu da oldu... Tarihi çıkarma gemisindeki '128'i de sildiler!

Muhalefetin gündemden düşürmediği, Merkez Bankası rezervlerinden kaybolan 128 milyar dolar ilginç olaylara da neden oluyor. Kıbrıs Harekatı'nda kullanılan ve Çıkarma Plajı’na kurulması planlanan Müze Gemi’nin üzerindeki 'Ç128' ibaresi birkaç gün içinde silindi.

SHABER3.COM

GazeddaKıbrıs.com’un eğlence amaçlı yaptığı haber sonrası yetkililerin geminin üzerindeki 'Ç128' ibaresini sildiği ve yerine "Müze Gemi" yazmaya karar verdiği öğrenildi.

Olay şöyle gelişti:

Kıbrıs'ta Türkçe yayın yapan Gazedda Kıbrıs, "1974’te Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik başlattığı harekatta kullanılan gemi Çıkarma Plajı’na kurulmaya başlandı. Kurulacak olan geminin 128 numaralı gemi numarası ise dikkat çekti. Numara, kktc’li yetkililerden Recep Tayyip Erdoğan’a bir mesaj olarak algılandı." ifadeleri içeren bir haber yayınladı.

Haberde "bilindiği üzere 128 numarası, Türkiye’de Merkez Bankası’ndan kaybolan 128 milyar Dolar’ı anımsattığı için ciddi tartışmalara sebep olmuştu" cümleleri yer alırken KKTC yönetimi haberi ciddiye alarak harekete geçti.
Haberin ardından tarihi ve milli değeri olan gemi hızla tersaneye çekilerek üzerinde yazan "Ç128" numarası silindi. 

GazeddaKıbrıs’ın konuyla ilgili edindiği bilgide, silinen yere “Müze Gemi” yazılacağı da öğrenildi.

Geminin her iki tarafında bulunan numaranınsa kazındığı görüldü.
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