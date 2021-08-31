Bu da oldu: Tek adaylı cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Seçimin ikinci turu yapılan yapılacak





İkinci turda da sonuç çıkmazsa süreç nasıl işleyecek?





Cumhurbaşkanı seçilebilmek için 101 sandalyeli mecliste en az 68 milletvekilinin oyuna ihtiyaç duyan Karis, oyların ancak 63'ünü alabildi. 16 boş oyun kullanıldığı seçimde diğer milletvekilleri ya oylamaya katılmadı ya da çekimser oy kullandı.Seçimin hemen ardından gazetecilere "Yarın yeni bir gün" sözleriyle yorum yapan Alar Karis Başbabakan Kaja Kallas’ın Reform Partisi ve koalisyon ortağı Merkez Partisi'nin desteğine sahip ve milletvekillerinin en az 21'inin desteğini alabilen tek aday olarak seçimde tek başına mücadele veriyor.Tartu Üniversitesi rektörü ve kamu denetçiliği görevlerinde de bulunan 63 yaşındaki Karis'in akademik ve devlet görevlerindeki geçmişinin diğer siyasi partiler tarafından da övgüyle bahsedilmesine karşın dış politikada deneyimsiz olduğu eleştirileri getiriliyor.1991 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden, Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Estonya'da cumhurbaşkanlığı makamının sorumluluk alanı genellikle uluslararası arenada temsil ve ulusal konularda fikir liderliğini kapsıyor, Silahlı kuvvetlerin başı olan cumhurbaşkanının resmi olarak yasaları onaylama ve yasa tekliflerini veto etme yetkisi bulunuyor.Yasaya göre yarınki ikinci turda da adayın yeterli oyu alamaması halinde süreç eylül ayında 208 üyeli özel seçim kuruluna kalacak. Her iki süreçten de bir sonuç çıkmazsa seçim süreci en baştan yeniden başlayacak.Halen bu makamda oturan ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid’ın görev süresi 10 Ekim'de doluyor ve yasalara göre milletvekilleri tarafından aday gösterilmediği sürece yeniden seçilme imkanı bulunmuyor.