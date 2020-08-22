Samanyolu Haber /Gündem / Bu da oldu: Türkiye Venezuela'dan peynir ithal edecek /22 Ağustos 2020 14:53

Bu da oldu: Türkiye Venezuela'dan peynir ithal edecek

Türkiye, yüksek enflasyon nedeniyle halkın açlıkla mücadele ettiği Venezuela’dan sıfır gümrükle tarım ürünleri ithal edecek. Bu ürünler arasında Türkiye’de de üretilen beyaz peynir, pirinç, yulaf, ayçiçeği tohumu gibi birçok ürün bulunuyor.

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Türkiye, Venezuela’dan sıfır gümrükle binlerce ton tarım ve gıda ürünü ithal etmek için Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkardı. 

İthal edilebilecek ürünler arasında Türkiye’de de üretilen taze peynir, pirinç, yulaf, ayçiçeği tohumu dahil çok sayıda ürün var.

Bir kalıp peynir için ödenmesi gereken yerel para

KARAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Venezuela menşeili bazı tarım ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına dair Cumhurbaşkanı kararı dün yayımlandı. 

Karara göre bu ülkeden “500 ton taze peynir, 500 ton eritme peynir, 500 ton diğer peynir, bin ton pirinç, 2 bin ton yulaf, 400 ton yer fıstığı, bin ton rep veya kolza tohumları, 5 bin ton ayçiçeği tohumu, 2 bin ton hint yağı tohumu, 2 bin ton susam tohumu, 2 bin ton aspir, 200 ton yağlı tohum, 1500 ton çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları” ithal edilebilecek. 

Anlaşmaya göre bu ürünlerin ithalinde, gümrük vergisi, varsa toplu konut fonu sıfır olarak uygulanacak.

HALKIN YÜZDE 60'I AÇ YATIYOR

Reuters'te geçen yıl yayınlanan haberde yıkıcı bir ekonomik kriz ve gıda kıtlığının etkileri üzerine yapılan yeni bir üniversite araştırmasına göre, Venezuelalılar 2017'de ortalama vücut ağırlıklarının ortalama 11 kilogramını kaybettikleri bildirilmişti. 

Halkın yüzde 90'ı yoksulluk içinde yaşayan ülkede gıda enflasyonu yüzde onbinler olarak gösteriliyor. Araştırmanın yapıldığı zamanda Venezuelalıların yüzde 60'ından fazlası, son üç ay içinde yiyecek alacak kadar paraları olmadığı için yemek yemeden uyuduklarını, nüfusun yaklaşık dörtte birinin günde iki veya daha az öğün yemek bulabildiğini göstermişti.
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