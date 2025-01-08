Bu da oldu: Üçü polis, biri avukat beş kişi gasptan tutuklandı!

Aralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı üç polisin de olduğu beş kişi, Suriyeli bir kişiyi takip ederek çantasındaki 170 bin dolar, 13 bin euro ile 500 bin TL'yi gasp ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. Soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.





POLİSLER ÖNCE ARACINA BİNDİRİP DOLAŞTIRDI

İddiaya göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memurları E.A., M.E.T., K.U., İstanbul Barosu'na bağlı avukat D.B. ile sürücü kursu çalışanı N.O., 1 Ocak 2025’te Suriyeli N.N.'yi takip etmeye başladı. Polisler , E.A., M.E.T. ve K.U, Suriyeli N.N.'nin aracını saat 11.45'te Bahçelievler'de durdurdu.





Polisler N.N.'yi kelepçeleyip kendi araçlarına bindirirken avukat D.B. ile N.O. ise N.N.'nin aracında bulunan ve içinde 170 bin dolar, 13 bin euro ile 500 bin TL olan çantayı aldı. Yaklaşık 10 dakika polis aracında dolaştırılan N.N., kaçırıldığı noktaya geri getirildi ve serbest bırakıldı.





GASP EDİLDİĞİNİ ANLAYAN SURİYELİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Gazete Duvar'da yer alan habere göre aracında, para dolu çantayı bulamayınca gasp edildiğini anlayan N.N., Bahçelievler Şehit Vehbi Erdoğan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında beş kişi 4 Ocak 2025’te gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri alınan polis memurları E.A., M.E.T., K.U., avukat D.B. ile sürücü kursu çalışanı N.O., 'cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yol keserek yağma” suçlamalarıyla Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.





SANIK POLİS: HATIR İÇİN YAPTIM

Mahkemede savunma yapan polis memuru E.A. şöyle dedi: “Ben 11 yıldır emniyet mensubu olarak görev yapmaktayım. Hiç kimseyi suçlamak gibi bir kastım yoktur. D.B. ile olaydan 1 hafta önce yabancı uyruklu bir şahısla dava dosyasında anlaştığını, döviz bürosuna 20 bin dolar olarak emanet bırakıldığını ve emanete bırakılan parayı alamadığını söyledi. Kendisine yardımcı olabileceğimi söyledim. ‘Ben bu paranın toplandığı güzergahı biliyorum, içeride arkadaşım var’ dedi. Ne yapabileceğimizi sordum. Bana ‘şahıslar yabancı uyruklu, sizi gördüğünde korkacaktır ve parayı verecektir’ demiştir. Ben bunu hatır olarak yaptım. 20 bin doları aldığım takdirde yarısını bana vereceğini söylemişti. Olay günü sabah 09.00 sıralarında olay yerine gittim. Orada yaklaşık 1,5 saat bekledim. Kendisi bana araçtaki GPS'yi takip etmemi söyledi. D.B. bana 10 bin dolar verdi. 4 bin dolarını ben aldım. 3'er bin dolar da diğer polis arkadaşlara verdim. Ben hatalıyım, kabul ediyorum.”





AVUKATTAN AÇIKLAMA:

Polis memuru E.A.'nın avukatı Feyza Kayadibi, soruşturmayla ilgili Gazete Duvar'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:





"Bahsettiğiniz soruşturmada bir şüphelinin müdafisi sıfatıyla soruşturmaya dahil olduğumuz hususu doğrudur. Soruşturma evrakları ve müvekkilin hakları açısından henüz iddianame tanzim edilmemiş olduğu için ek beyanlarımız söz konusu olmayacaktır. Ancak soruşturmanın gizliliği dikkate alınarak söylenebilecek hususlar şunlardan ibarettir. Güngören'de Kale İş Merkezi yakınında bir kişiden polis yelekleri giymek ve müştekiyi durdurarak aracıyla zorla para alma şüphesi ile soruşturma yapılmaktadır. Savcılık tarafından Türk Ceza Kanunu 149. maddede düzenlenen nitelikli yağma suçu kapsamında bir iddianameye konu olabileceği değerlendirilmektedir. Ben ve danışmanlarımdan oluşan ekibim tarafından müdafilik görevi üstlenilen ya da müşteki vekili olduğumuz benzer dava ve dosyalarda savcılık kanaatinin bu yönde oluşacağı tecrübemizdedir. Müvekkilimin yaptığı savunmalarda etkin pişmanlık ve diğer indirim sebeplerinin uygulanması konusunda bir talebi olacağı kanaatindeyim."