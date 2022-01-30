Samanyolu Haber /Gündem / "Bu da olmaz" demeyin: Zammı protesto eden esnaf gözaltına alındı /30 Ocak 2022 14:59

"Bu da olmaz" demeyin: Zammı protesto eden esnaf gözaltına alındı

Adıyaman’da market işleten Erdal Serbaş, elektrik zammını protesto etmek için işyerinin önüne pankart astı. Pankartta elektrik dağıtım şirketine tepki gösteren Serbaş, gözaltına alınırken pankarta da el konuldu.

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Erdal Serbaş, Adıyaman kent merkezindeki marketinin önüne, elektrik dağıtım şirketini protesto eden bir pankart astı. Dağıtım şirketine elektrik faturası çok yüksek geldiği için tepki gösterdiğini belirten Serbaş, "Son gelen zamlarla beraber gelen elektrik faturası 7 bin 100 TL. Biz bunu müşterilere yansıtmamak için, bu zulme bir son vermek için böyle bir pankart astık. Bunu, büyük yetililerin duymasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı'nın duymasını istiyoruz. Zulme bir son verilmesini istiyoruz. Biz, bunu müşterilere, vatandaşlara yüklemek istemiyoruz. Gelen bu 7 bin 100 TL fatura canımıza kastetti. Buna, bir an önce gerekenin yapılmasını istiyoruz. Tüm Adıyaman halkı için, illerin halkı için zulme son verilmesini istiyoruz" dedi.

"FATURALAR YÜREK YAKIYOR"
Cadde esnafı da bir araya gelerek pankart asan Serbaş'a destek verdi. Kazım Karagöz adlı esnaf, "Şu anda AKEDAŞ’ın faturaları yürek yakıyor, ocak yakıyor. Benim faturam gecen ay 649 TL geldi. Bu ay 2 bin 750 TL geldi. Hükümetimize seslenmek istiyoruz. Bu yüksek faturalara mutlaka önlem alınmasını istiyoruz. Esnafı sahipsiz bırakmamalarını istiyoruz. Bütün kamuoyuna, basına duyurmak istiyoruz. Esnafı yalnız bırakmayın. Esnaf bu ülkenin lokomotifidir. Bu ülkenin omurgasıdır. Esnafı sahipsiz bırakırsanız esnaf da sizi sahipsiz bırakır. AKEDAŞ'ın bu orantısız zamlarına dur demek istiyoruz" diye konuştu.

GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelen polis, Serbaş'ı gözaltına aldı. Serbaş, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken indirilen pankarta da el konuldu.
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