Samanyolu Haber /Gündem / Bu da TÜİK'in enflasyonu! /03 Temmuz 2025 10:28

Bu da TÜİK'in enflasyonu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen haziran ayı enflasyon verilerini duyurdu.

SHABER3.COM

Açıklanan verilere göre haziran ayında enflasyon yüzde 1,37 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 seviyesine ulaştı. Enflasyon yılın ilk beş ayında sırasıyla ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3 ve mayısta 1,53 oranında hesaplandı.

İSTANBUL’DA PERAKENDE FİYATLAR YÜKSELİŞTE
İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 haziran dönemine ilişkin İstanbul enflasyonunu yayımladı. Verilere göre, İstanbul’da İstanbul'da enflasyon haziran ayında aylık bazda yüzde 1,77, yıllık bazda ise yüzde 44,38 oranında arttı.

ENAG ENFLASYON VERİLERİNİ PAYLAŞTI
Bağımsız enflasyon ölçüm grubu ENAG’a göre haziran ayında tüketici fiyatları yükselmeye devam etti. Grubun hesaplamalarına göre aylık enflasyon yüzde 3,05 oldu. E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı ise yüzde 68,68 olarak hesaplandı. Böylece TÜİK ile ENAG arasındaki hesaplanan enflasyon farkı yüzde 33,63 oldu.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NEYDİ?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin haziranda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,53 olmuştu. Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,30 ile yüzde 2 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,53), bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi haziran ayı itibarıyla yüzde 30,41 oldu.
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