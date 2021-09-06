Bu da yandaş sendika araştırması: Açlık sınırı 2 bin 909 lira

Ağustos ayında Temmuz ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 3.09’luk bir artış yaşandı. Ağustos ayında Temmuz ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 56.3 artışla salatalık, yüzde 43.85 artışla kabak, yüzde 36.14 artışla limon, yüzde 32.79 artışla taze fasulye, yüzde 21.74 artışla karpuz; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 7.15 azalışla patates, yüzde 6.22 azalışla domates, yüzde 5.19 azalışla kuru fasulye madde fiyatlarında yaşandı.







Ağustos ayında Temmuz ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0.64’lük bir artış gözlenirken; Ağustos ayında Temmuz ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 1.19’luk bir artış oldu. Aydınlanma madde fiyatında ise Ağustos ayında Temmuz ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi.





Kişisel temizlik ve eğitim madde fiyatlarında artış yaşandı





Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 3.46’lık bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 12 artışla cilt ve bakım ürünleri madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Temmuz ayına göre yüzde 1.25 azalışla ağız ve diş bakım ürünleri fiyatında düşüş gözlemlendi.





Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 1.47’lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Temmuz ayına göre değişimin yüzde 8,51 artışla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 4,82 artışla yurtiçi hafta sonu turları madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 3.65 azalışla tablet, yüzde 1.38 azalışla bilgisayar fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.





Ağustos ayında Temmuz ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 1.75’lik bir artış olduğu belirlendi. Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 15.49 artışla şehirlerarası tren ücreti, yüzde 5,72 artışla araba kiralama ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında Temmuz ayına göre yüzde 2.49 azalışla şehirlerarası otobüs ücretinde düşüş gözlemlendi.





Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 2.49’luk bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 5.32 artışla yer ve duvar döşemesi madde fiyatlarında olduğu gözlendi.





Sağlık madde fiyatlarında artış yaşandı





Ağustos ayında Temmuz ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0.82’lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 3.39 artışla hastane yatak ücreti; yüzde 2.04 azalışla laboratuvar tahlil ücretleri fiyatlarında olduğu tespit edildi.





Ağustos ayında Temmuz ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 0.41’lik bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 8.96 artışla sweatshirt, yüzde 3.41 artışla çorap, yüzde 2.2 artışla kuru temizleme ücreti madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Temmuz ayına göre yüzde 3.84 azalışla elbise, yüzde 3.44 azalışla gömlek, yüzde 3.11 azalışla terlik madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi.





Ağustos ayında Temmuz ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0.52’lik bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 1.48 artışla telefon yedek parçaları madde fiyatlarında olduğu gözlendi.