Bu daha başlangıç, devamı gelecek!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) eski savunma bakanı Robert M. Gates, Joe Biden hükûmetinin 20 Ocak 2021'de göreve başladıktan sonra Türkiye'ye daha çok müeyyide uygulaması gerektiğini belirtti.





New York Times için "Dünya zorluklarla dolu. İşte Biden onlarla böyle baş edebilir" başlıklı bir makale kaleme alan Gates, Türkiye'nin ABD'nin "defalarca uyarmasına rağmen" Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini almasının sonucu olması gerektiğini belirtti.





Gates, Amerika'nın Hasımlarıyla Müeyyideler Yoluyla Mücadele Kanunu (CAATSA) atıf yapılan son müeyyideleri "iyi bir başlangıç" diye niteledi.





ESKİ BAKANDAN DOĞU AKDENİZ, LİBYA VE SURİYE ATIFI





Gates, sadece bununla sınırlı kalınmaması gerektiğini; Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye'deki hamleleri sebebiyle Türkiye'ye bedel ödetilmesi gerektiğini ifade etti.





Eski ABD Savunma Bakanı, Türkiye'nin buralarda yaptığı hamlelerin "diğer NATO ülkelerinin çıkarlarına aykırı olduğu" ve "barış girişimlerini karmaşıklaştırdığı" değerlendirmesinde bulundu.





NATO'nun bir "demokrasiler ittifakı" olduğuna işaret eden Gates, ABD'nin otoriterliğe doğru kayan veya tamamıyla otoriterleşmiş NATO ülkelerine sonuç yaşatılması gerektiğini savundu. Gates, bu ülkelere örnek olarak Türkiye, Macaristan ve Polonya'yı gösterdi.





Gates 2006 ile 2011 yılları arasında hem George W. Bush hem de Barack Obama hükûmetlerinde Savunma Bakanı olarak görev yapmıştı.