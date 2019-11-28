Diyarbakır Baro Başkanı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) kurucularından avukat Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te öldürüldüğü Diyarbakır Dört Ayaklı Minare'nin önünde anıldı.





TAHİR ELÇİ'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?





Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Barosu üyeleri ve çok sivil toplum kuruluşunun katıldığı törende Tahir Elçi suikastinin bir an önce aydınlatılması talep edildi.





Anma töreninde Türkan Elçi, 4 yıl önce kaybettiği eşi Tahir Elçi'ye yazdığı mektubu okurken duygulandı.





EŞİNE YAZDIĞI MEKTUBU OKUDU





Türkan Elçi, eşi Tahir Elçi'nin suikast sonucu hayatını kaybettiği Dört Ayaklı Minare'nin önünde eşi için yazdığı mektubu okudu.





"Yine Dört Ayaklı kapına geldik." diyen Elçi, "Bu dar sokakta eksilen sendin çoğalan ölümdü. Ardından her şey biraz daha eksildi. Mesela huzurumuz hürriyetimiz umutlarımız eksildi." satırlarını okurken gözyaşlarını tutamadı.





Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi kim ya da kimlerin öldürdüğü hâlâ meçhul!





KAMERALAR KAYITTA İKEN KATLEDİLDİ





Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015’te Dört Ayaklı Minare’nin önünde basın açıklaması yaptıktan hemen sonra öldürüldü.





Üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen, Diyarbakır’ın ortasında, güpegündüz işlenen cinayete yönelik soruşturma dosyasında tek şüpheli yok.





Kameraların kayıtta olduğu esnada işlenen suikast yüzlerce fâili meçhul dosya arasında bekliyor.



