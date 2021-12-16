Bu dayı başka dayı

Sosyal Medya'da 'Ahmet Altan kılık değiştirip sokağa çıkmış sanki!' şeklinde paylaşılan sıradışı 'Dayı' AKP'lilerin tüm ezberlerini bozdu.





Yol yaptı havalimanı yaptı tamam eyvallah ama soralım bakalım kaça yaptı. Millete getirdiği yğk nedir? Bunun hesabınmı sormamız lazım. İngiltere ile Fransa'yı denizin altından bağlayan Manş Tüneli 50 kilometre, maliyeti bugünün parasıyla 10 milyar dolar, Marmaray'In maliyeti ne 5 milyar dolar, kaç kilometre 3-5 kilometre.. Matematik biliyor mıusunuz? Zafer hava limanı 1 milyon yıllık yolcu garantisi verilmiş. eksik uçan yolcuyu ban,m çödediğim vergilerle ödüyorlar. Bir hesap adamı yaptığüı hesapta %95 yanılabilir mi? ama Zafer Havalimanının yolcusunu hesaplayan adam yaptığı hesapta %95 yanılmış. Matematik kullanın biraz' dedi.

Çevredeki insanların '%60 yanılıyor da bir tek sen mi akıllısın' sözüne, Söylenen hakikatse %90'ın kafası çalışmıyorsa ben ne yapayım' dedi.Bunda 20 sene ünce memleket böyle miydi? diyen bir AKP'liye, 'Gel ben sana 30-40 sene öncesini anlatayım. Benim babam 5 çocuğunu Yenikapı'da balık restoranına götürüp yedirirdi. Kalkan balığı yiyorduk, Kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda? Kalkan balığı sizin semtinize uğruyor mu?' dedi.