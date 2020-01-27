Samanyolu Haber /Gündem / Bu defa Ankara sallandı /27 Ocak 2020 17:52

Bu defa Ankara sallandı

Türkiye saati el 13:51'de Ankara Akyurt'ta deprem meydana geldi. Şehir merkezinden de hissedilen depremde can ve mal kaybı olmadığını kaydedildi.

SHABER3.COM

Ankara şehir merkezine 38 kilometre mesafedeki Akyurt'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye saati ile 13:51'de meydana gelen deprem şehir merkezinden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldi.

BAŞKAN YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA: CAN VE MAL KAYBI YOK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen depreme dair şahsi Twitter hesabından açıklama yaptı. 

Yavaş, "Akyurt ilçemizde 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiği haberini almış bulunmaktayız. Herhangi bir mal veya can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Alo 153 Mavi Masa hattımızdan bizlere her an ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum." dedi.
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