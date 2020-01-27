Bu defa Ankara sallandı

Ankara şehir merkezine 38 kilometre mesafedeki Akyurt'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.





Türkiye saati ile 13:51'de meydana gelen deprem şehir merkezinden de hissedildi.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldi.





BAŞKAN YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA: CAN VE MAL KAYBI YOK







Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen depreme dair şahsi Twitter hesabından açıklama yaptı.





Yavaş, "Akyurt ilçemizde 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiği haberini almış bulunmaktayız. Herhangi bir mal veya can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Alo 153 Mavi Masa hattımızdan bizlere her an ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum." dedi.