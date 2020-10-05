Bu defa ticaret odaları başkanı 'boykot' dedi

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan, 3 Ekim Cumartesi günü şahsi Twitter hesabında, "Türkiye hükûmetinin hükûmetimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik süregelen saldırgan tutumu sebebiyle Türkiye'ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudi tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.







İki ülke arasında ticaret yapanlar Ankara ile Riyad arasındaki gerilimin ticarete engel olduğunu belirtiyor.





Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler gerildi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesi gerilimi tırmandırmıştı.





Bazı Suudi ve Türk tüccarlar bir yıldan uzun süredir Türkiye'den ithal ürünlere gayri resmi boykot uygulandığını ifade ediyorlardı. Konuyla ilgili Türkiye'deki resmi makamlardan şu zamana kadar net bir açıklama gelmedi.







