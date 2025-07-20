Bu düğün çok tartışılacak: Savcının 6 bin kişilik düğününde mafya, yargı ve siyaset buluştu

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz’ın oğlu Ali Faruk Solmaz dünyaevine girdi. Siyaset, yargı ve bürokrasi dünyasını bir araya getiren nikah törenine birçok önemli isim şahitlik ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tebrik mesajı gönderdi. Öte yandan Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru da katılımcılar arasında yer aldı.





Buraya kadar her şey normal görünüyor. Ama kamu görevlisi olan bir savcının, sadece İstanbul Barosu’na kayıtlı bir avukat olan oğluna 6 bin kişilik görkemli bir düğün yapması kafalarda soru işareti oluşturdu. Üstelik Ali Faruk Solmaz, başsavcının görev yaptığı şehirde son bir yılda onlarca şirketin ve organize sanayi bölgesinin danışmanlığını yapmak üzere vekâlet almışken.





Savcı WhatsApp Mesajı ile Davetlilerden Teyit Almış

Bold'da yer alan habere göre başsavcı, oğlunun düğününe davetlileri WhatsApp mesajı ile katılıp katılmayacakları konusunda tek tek teyit ediyor. Üstelik nikah töreni için bu teyit anlamsız olduğu halde. Katılamayacağını bildirenler, Başsavcı tarafından aranıyor. Daha vahim olan ve hukuk adına kamuoyunu asıl dehşete düşüren ise, davetliler arasında Bursa Adliyesi’nin o günlerde çete soruşturması yürüttüğü iş insanlarının da bulunması… Belediye başkanları da var.





AKP’liler ve onların yandaşı bürokratların para kaynağını gösteren bu düğünler hiçbir yerde haber olmuyor. Siyasetçisinden yargısına, bürokratına kadar birçok isim servetine servet katmaya; korku ve tehditle insanları sindirmeye devam ediyor.





Mafya, Yargı ve Siyaset ve İş Dünyasını Buluşturan Düğün!

Gelilim düğün ile ilgili diğer ayrıntılara. Bursa’nın tarihi sembollerinden olan Bursa Ulu Camisi’nin eski imamlarından Mücahit Çelik, nikah töreninde Kur’an-ı Kerim okudu. Nikah töreninin ardından genç çifte Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Törende konuklar dünyaevine giren çifte tebriklerini iletti.



