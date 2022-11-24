Bu, erken seçimin ilk ve en net işareti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) açıkladığı “2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi”ne göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 17-18 Haziran’da yapılacak.



Temel Yeterlik Testi (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran’da gerçekleştirilecek.



BAHÇELİ 18 HAZİRAN DEMİŞTİ AMA...



İktidardaki Cumhur İttifakı’nın bileşenlerinden biri olan MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 Ekim 2022’de yaptığı açıklamada seçimin zamanında gerçekleştirileceğini belirterek erken seçim yapılmayacağını açıkladı. Çok net bir şekilde tarih de veren Bahçeli

“Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır” demişti.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “Seçim inşallah 18 Haziran 2023’te yapılacak” ifadesini kullanmıştı.



Ancak, ÖSYM’nin bugün açıkladığı sınav takviminde söz konusu tarihe Türkiye’deki en geniş katılımlı sınavı koyması siyaset kulislerini hareketlendirdi.



Başkent’te seçimin 18 Haziran’dan önce bir tarihe alınacağının kesinleştiği değerlendirilmesi yapılıyor.



Bir süredir, Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez aday olabilmesi için seçimlerin erkene alınacağı konuşuluyordu. Anayasa'ya göre bir kişi en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebiliyor.



Anayasa'nın 101. maddesinin ikinci fıkrasında “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” yazıyor.



Erdoğan 2014 ve 2018’de iki defa seçildiği için üçüncü defa aday olamayacağı belirtiliyordu. Anayasa hukukçuları Erdoğan’ın bir daha aday olması için TBMM’nin herhangi bir şekilde seçimin yenilenmesine karar vermesiyle mümkün olabileceğini ifade ediyordu.