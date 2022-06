Bu fotoğraf cezaevi koğuşunda çekildi!

Günümüz Türkiye'sinden fotoğraf karalerine yansıyan bu dram, çocuk mahkumlar gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.





Adalet Bakanlığı verilerine göre cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş arasında 396 çocuk ve bebek bulunuyor. Çocuk sayısı en kalabalık cezaevlerinden biri olan İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki B14 koğuşunda şu anda toplam 26 kadın ve çocuk bir arada yaşıyor.



Bold'un özel haberi ne göre 3 çocuk koğuşu bulunan İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda iki koğuş adli tutuklulara, 1 koğuş da Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla tutuklanan kadın ve çocuklara ait. Toplam 11 odadan oluşan çocuk koğuşlarında, her odada 3 anne çocuklarıyla birlikte kalıyor.





Adli tutukluların koğuşlarında sürekli kavga çıktığı için orada kalan anne ve çocuk sayısı az. Terörist oldukları iddiasıyla tutuklanan kadınların kaldığı koğuş ise sakin ancak çok kalabalık. Çocuğuyla birlikte o koğuşta kalan ve adının açıklanmasını istemeyen bir anne, yaşamaya mecbur bırakıldıkları ortamı şöyle anlattı:





İKİ KATLI KOĞUŞ

“Çocuklu koğuş çok yorucu. Koğuş iki katlı. Çocuklar o merdivenler çoğu zaman düşüyor. Yaralananlar oldu. Çocukların oyun alanı kapıdan girişte, sol tarafta kalıyor. O büyük alanı ikiye bölmüşler, yaklaşık 100-120 metrekare olduğunu söyleyebilirim. Girişte sol tarafta çocukların oynayabileceği renkli matlar konmuş, duvarda hayvan figürleri var, dolaplar, tranbolin, kaydıraklar, o tarz oyuncaklar var.





Sağ tarafta yukarıya çıkan merdivenler bulunuyor. Merdivenlerin alt tarafında, yani kapının girişinde sağda kalan tarafta da yaklaşık 2 metre uzunluğunda mutfak şeklinde bir alan ve mutfak tezgahı var. Musluk, dolap vs. Tezgahın üzerinde 2-3 dolap var. Orada yemeğimizi yapıyoruz, plastik masalarda yemeğimizi yiyoruz.





Plastik masa ve sandalyeleri içeri girenler alıyor. Demirbaş olarak mutfak tezgahı, mat oraya ait. Kap kacak her şeyi kendiniz alıyorsunuz. O masanın üzerinde su ısıtıcıları var. En son semaver gelmişti. Şahsi buzdolapları var, küçük mini dolaplar oluyor ya, onlardan. Hükümlü olanların şahsına ait buzdolapları, ortak kullanılan dolaplar var. Öyle bir alanda yeme içme, bulaşık vs. her şey yapılıyor. O alanın devamında 5 oda var.





ODALAR ÜÇER KİŞİLİK

Koğuşta toplam 10 oda var. 5’i üst katta, 5’i alt katta. Odalar üçer kişilik. Odalarda cam kenarında bir tekli yatak, bir de ranza ve demir dolap var. Odalar üçer kişilik fakat ben bir anneyle birlikte kaldım. Yani bir odada iki anne, iki çocuktuk. Tutuklu sayısı azsa her anneye bir oda düşüyor ama kalabalıklaşınca bir odada iki anne, iki çocuk kalıyor. Üst katta balkon gibi ortak bir alan daha var. Çocuklar için oraya da matlar konulmuş. Hava yağmurlu olunca çamaşırlarımızı asıyorduk. Bir de avlu var. Avluda da çocuklar için oyuncak ve matlar var.





Adalet Bakanlığı’nın üç ünite (koğuş) dedikleri yerin ikisi adli koğuşlara ait. Onlar da çok az kişi kalıyorlar. Çünkü orada sürekli kavga oluyor, onları mecburen ayırıyorlar. Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla tutuklananlara 1 koğuş düşüyor, o da kalabalık.”