Bu fotoğraf çok konuşuldu

Türkiye, kripto para şirketi Thodex skandalını konuşuyor.





Ünlü isimlerin reklam yüzü olarak kullanıldığı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'le fotoğrafı çıkan isimlerden biri de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu









