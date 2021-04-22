Samanyolu Haber /Gündem / Bu fotoğraf çok konuşuldu /22 Nisan 2021 17:06

Bu fotoğraf çok konuşuldu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar (kripto varlık) ile yurt dışına kaçtığı iddiası gündeme oturdu

SHABER3.COM

Türkiye, kripto para şirketi Thodex skandalını konuşuyor.

Ünlü isimlerin reklam yüzü olarak kullanıldığı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'le fotoğrafı çıkan isimlerden biri de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu


Çavuşoğlu, görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından kişisel Twitter hesabından "tanımıyorum" mesajını paylaştı.

Çavuşoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019’da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."
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