Bu fotoğraf çok konuşulur

Yargıtay 7. Daire üyesi Tekman Savaş Nemli’nin, Sezgin Baran Korkmaz hakkında “Kara para aklama” soruşturmasının başladığı günlerde Ankara’da yemekte çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı.







Ankara’nın tanınmış restoranlarından Tavacı Recep Usta’da çekilen fotoğrafta Sezgin Baran Korkmaz ve Avukatı Mehmet Demir masada konuşuyor. Fotoğrafta Korkmaz’ın karşısında oturan kişinin ise Yargıtay 7. Daire üyesi Tekman Savaş Nemli olduğu ortaya çıktı.





AKP’YE YAKIN GAZETECİ YARGITAY ÜYESİ OLDUĞUNU BİLMEDEN PAYLAŞTI





Aykırı’nın aktardığına göre, tartışmalı fotoğrafı çeken kişinin AKP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Cengiz Aksan olduğu belirlendi. Aksan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta şu ifadeleri kullanıyor:







“Fotoğraf 24 Eylül 2020 tarihine ait. Yer Dikmen Vadisi Tavacı Recep Usta. Sezgin Baran Korkmaz karşısında oturan kişiyle hararetli bir diyalog içinde. O gün fotoğrafı paylaştığım Gazeteci arkadaşım @MustafaArst SBK’nın kara para akladığını söylemişti ama bana mantıklı gelmemişti”





Cengiz Aksan’ın fotoğrafta etiketlediği ve SBK’nın kara para akladığını ifade eden gazeteci arkadaşının da Şanlıurfa’da yerel gazetecilik yapan Mustafa Arısüt olduğu ileri sürüldü.





YASAKLAR KALKTI VE KAÇTI







Fotoğrafa yansıyan görüşmeden 3 ay sonra Sezgin Baran Korkmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı ile mal varlığına tedbir konulması ve yurtdışına çıkış yasakları kaldırıldı. Yasakların kaldırılması ile birlikte yüklü miktarda parayla birlikte yurtdışına çıkış yapan Korkmaz, şu anda ABD’nin talebiyle Avusturya’da tutuklu bulunuyor.















