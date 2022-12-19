Samanyolu Haber /Politika / Bu fotoğraf hangi AKP'liye ne mesaj verdi? /19 Aralık 2022 13:00

Bu fotoğraf hangi AKP'liye ne mesaj verdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'le bir araya gelmesi kulisleri hareketlendirdi. Ekonomi yazarı Barış Soydan, ikilinin birlikte verdiği fotoğrafın AKP'deki kimi isimlere bazı mesajlar verdiğini söyledi.

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AKP hükümetlerinde uzun yıllar Maliye Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde bulunan Mehmet Şimşek, ekonomi yönetiminin 'düşük faiz' politikasını benimsediği bir dönemde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.

İki isim,  geçtiğimiz günlerde Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi kapasite artış törenine katıldılar ve kurdeleyi birlikte kestiler.

Gelişme kulisleri hareketlendirdi. "Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yerine mi geliyor?" sorusuna yol açtı.
Halk TV yazarı Barış Soydan, arka planda yaşananları Ankara'daki kaynaklarına sorduğunu belirttiği yazısında kulislerde böyle bir bilgi ve beklentinin olmadığını söyledi.

"Erdoğan’ın Şimşek’i yanına alması, bir değişiklikten ziyade 'karşı tarafa' geçmediği/geçmeyeceği yönünde bir mesaj olarak görülüyor" diyen Soydan, şöyle devam etti:

Mehmet Şimşek’i Erdoğan’la birlikte gösteren fotoğraftan çıkan başka mesajlar da var.

? Tabana 'Ekonomi politikalarında gerekirse geri vites yapabilirim' mesajı.

AKP tabanı enflasyondan rahatsız. Önemli bir kısmı buna başkanlık döneminde uygulanan, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin sözüyle 'Heteredoks' ekonomi politikalarının neden olduğunu biliyor. Erdoğan Mehmet Şimşek’le bu kesime, yeniden seçilirse AKP’nin ilk dönemindeki ekonomi politikalarına dönebileceği mesajı verdi.

? Parti içinde Nebati'nin değiştirilmesini isteyenlere 'Olabilir, ama kontrol bende' mesajı.

Binali Yıldırım, Hayati Yazıcı gibi AKP’nin ağır toplarının ekonomi yönetiminde değişiklik istediği yönündeki iddialar ne zamandır konuşuluyor. Mehmet Şimşek’in Erdoğan’la aynı kareye girmesi onlara da bir mesaj.

? Albayrak ekibine 'Alternatifim Şimşek' mesajı.

Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan apansız istifa etmesinden bu yana ortada görünmüyor ama onun atadığı isimlerin ekonomi yönetiminde etkili olmaya devam ediyor. Mehmet Şimşekli fotoğraf, Albayrak ve ekibine de mesaj.

? Mehmet Şimşek’in farkında olmadan verdiği mesaj: 'Yeni bir kariyer oluşturamadım. Siyasete ve siyasetçi kimliğime geri döndüm.'

Şimşek’in uluslararası finans kuruluşlarından teklifler aldığı, çok büyük bir İslami fonun yöneticiliğini üstlendiği söyleniyordu. Aslında siyaset öncesinde uluslararası yatırım bankası Merrill Lynch’te görev yapan Şimşek’in benzeri bir göreve geri döneceği yönündeki beklenti saçma değildi. Ama bu gerçekleşmedi.

Mehmet Şimşek’in görev aldığı İslam Kalkınma Bankası bünyesindeki Transform Fund’ın işlevi, İslam Kalkınma Bankası’nın amaçları doğrultusunda sivil toplum kuruluşları dahil çeşitli platformlara destek sağlamak ve gündem oluşturmakla sınırlı. Mehmet Şimşek burada 'Board Of Trustees' üyesi. Vakıf mütevelli heyeti üyeliği olarak Türkçeye çevirebiliriz. Yoğun bir görev değil, bir nevi gönüllü danışmanlık."

ŞİMŞEK - ERDOĞAN GERİLİMİ

Şimşek görev yaptığı yıllarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz adımları, dövizle borçlanma gibi konularda Erdoğan'dan farklı düşünüyordu.

Erdoğan,  Mart - Nisan 2018 döneminde Şimşek'i doğrudan "İnanmıyorsan kusura bakma arkadaş. Biz bu işe inananlarla yolumuza devam ederiz" sözleriyle hedef alırken, faiz artırımına giden Merkez Bankası'na da şöyle sesleniyordu:

"Yurtdışına gitmeden önce faizlerle ilgili bir toplantı yaptık. Düşürülmesinden bahsettik. Sonra ben yurtdışındayken, Merkez Bankası faiz artırdı. Bir de tek adamlık derler, bu nasıl tek adamlıksa, karar alıyoruz uygulamıyorlar. Benim arkamdan iş çevirdiler."

Şimşek, ekonomi yönetiminde geçirdiği 11 yıldan sonra Temmuz 2018'de görevden alındı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde Şimşek'e yer vermedi. Onun yerine bahsi geçen dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüten damadı Berat Albayrak'ı Hazine ve Maliye Bakanı olarak görevlendirdi.

DEVA PARTİSİ'NE GEÇMESİ BEKLENİYORDU

Öte yandan eski siyasetçi, geçtiğimiz günlerde de eski yol arkadaşı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la düğünde buluşmuştu. İki isim samimi fotoğraflar vermiş, Şimşek'in DEVA'ya geçebileceğine dair yorumlar yapılmıştı.
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