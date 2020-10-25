Bu fotoğrafı paylaşana gözaltı!

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Gümüşhane Cezaevi’nde konulduğu karantina hücresinde ölü olarak bulunan komiser yardımcısı Mustafa Kabakçıoğlu hakkında sosyal medyada eleştiri tweetleri atanların gözaltına alındığını söyledi.





Gergerlioğlu sosyal medya hesabındaki paylaşımında, “Eleştirmek de mi yasak? Mustafa Kabakçıoğlu’nun Gümüşhane cezaevindeki beyaz sandalyedeki skandal ölümü için sosyal medya paylaşımında bulunanlar Ankara Cumhuriyet Savcılığınca gözaltına aldırılmış!!!

Hem skandal saçılsın ortalığa hem skandal eleştiren gözaltına!!! Kriter ne zaman adalet olacak?” ifadelerini kullandı.





FOTOĞRAF GÜNDEMİ SARSTI





Mustafa Kabakçıoğlu 29 Ağustos 2020 tarihinde tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü olarak bulundu. Hücrede tek başına kalırken ölen Kabakçıoğlu’nun bu durumu sosyal medya başta olmak üzere Türkiye’nin her yerindeki insanların tepkisini çekti.







Tepkiler üzerine 48 gün sonra ancak açıklama yapan Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı ise Kabakçıoğlu’nun dosyasındaki belge ve fotoğrafların nasıl sızdığına dair soruşturma başlattı.





Yükselen tepkiler üzerine Adalet Bakanlığı iki müfettişi Kabakçıoğlu’nun ölümünü araştırmak üzere görevlendirmişti.



