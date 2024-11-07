Bu geceye dikkat: Bugün son olabilir…

Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından dolar uluslararası piyasalarda birçok para birimi karşısında değer kazandı. Altın fiyatları ise son beş ayın en büyük günlük düşüşünü kaydetme yolunda ilerlese de 3 haftanın en düşük seviyesi olan 2.652,19 dolara geriledi ve yüzde 2,7’lik düşüş yaşadı.





DOLARDA BEKLENEN HAMLE GERÇEKLEŞTİ

Dolar, özellikle pound, euro ve Japon yenine karşı yaklaşık yüzde 1,5 değer kazanarak Mart 2020'de pandeminin başlangıcından bu yana en büyük sıçramasını yaptı. Gelişmekte olan piyasalarda, Meksika pesosu, ABD ile artan ticaret engelleri beklentisi nedeniyle dolar karşısında yüzde 3 gerileyerek son iki yılın en düşük seviyesine indi. Trump’ın zaferiyle yatırımcılar ABD Doları’na yönelirken altın fiyatları ise geriledi.





ALTIN VE DOLARDA SON DURUM

Bugün ise piyasalar için bir başka önemli eşik olan ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı açıklanacak. Fed faiz kararı öncesinde Dolar Endeksi dün 4 aylık zirveye ulaşmasının ardından bu sabah 104.88 seviyesinde yer alıyor. Ons altın fiyatı 2.658 dolar seviyesinde yatay hareket ediyor. Yurt içine bakıldığında serbest piyasada dolar/TL kuru 34,19 TL’den, euro/TL kuru da36,72 TL’den değerleniyor. Gram altın fiyatı 3.000 TL’nin altına gerilemiş durumda. Bu sabah Kapalıçarşı serbest piyasada altının gram fiyatı 2.922 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın fiyatları 5.167 TL, Cumhuriyet altını da 20.882 TL’den ekranlara yansıyor.





FED FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR

Günün son saatlerinde piyasaların gözü Fed faiz kararında olacak. Kararın ardından Başkan Jerome Powell'ın basın toplantısı yakından takip edilecek. Fed faiz kararı TSİ 22.00’de duyurulacak, paranın patronu ise 22.30’da konuşmasını yapacak.





FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Donald Trump'ın ABD'nin 47'nci başkanı olarak seçilmesi, piyasaların Fed'in bugün sona erecek FOMC toplantısında faizi 25 baz puan indireceği yönündeki beklentilerini değiştirmedi. AmeriVet'ten Gregory Faranello yaptığı değerlendirmede, "Trump'ın seçilmesi Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitme ihtimalini değiştirmiyor, ancak ileriye dönük olarak merkez bankasının tetikte kalması gerekecek” diye yorumda bulundu.





Faranello, “Dünkü seçim sonucu sadece kademeli olma, ihtiyatlı olma, az ileriye dönük yönlendirme ve açık bir zihniyet görüşümüzü güçlendiriyor” dedi.





Ninety One'dan Archie Hart da Fed'in yeni Trump yönetimi şekillenirken politika kararlarını mevcut verilere dayanarak vermeye devam edeceğini söyledi.





"Volatilite muhtemel. Trump'ın söylemlerine piyasalar tepki verecektir” diye konuşan Hart, Trump politikalarının en az 2026 yılına kadar ekonomi üzerinde anlamlı bir etkisi olmayacağını düşündüğünü de belirtti.





Bunun da piyasaların ilk tepkisine rağmen yakın vadede faiz oranlarına ilişkin görünümün fazla değişmeyeceği anlamına geldiğini savunan Hart, “Yeni yönetimin sadece 12 saatindeyiz” dedi.





“SON İNDİRİM OLABİLİR”

Navellier & Associates'in Başkanı ve Kurucusu Louis Navallier, beklenen Fed faiz indiriminin son indirim olabileceğini, zira Fed'in piyasa faizleriyle mücadele etmeyi sevmediğini söyledi.





Tahvil yatırımcıları son birkaç haftadır Donald Trump'ın zaferini öngörüyordu ve 10 yıllık Hazine tahvil getirileri Başkanlık seçimlerinden sonra artmaya devam etti. Tahvil getirilerinin son birkaç hafta içinde 80 baz puanın üzerinde yükseldiklerini söyleyen Navallier, “En sevdiğim ekonomist Ed Yardeni şimdi Fed'e ‘duraklama’ çağrısı yapıyor, bu nedenle Perşembe günkü Federal Açık Piyasa Komitesi açıklaması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı yakından incelenecek” şeklinde değerlendirmede bulundu.