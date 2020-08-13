Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin medya havuzunda yer alan Hürriyet gazetesinin yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Eldeki veriler net ve açık olarak gösteriyor ki bu gidiş iyi değil. Pandemi meselesini kontrol altına almakta zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.





"Sadece bizde değil, hemen hemen her ülkede Covid-19 salgını direnmeye devam ediyor." diyen Müftüoğlu, "Salgının sonlarına yaklaşmak bir yana, henüz ortasında olduğundan bile şüphe ettiren işaretler var" yorumunu yaptı.





AZICIK GEVŞETTİĞİNİZ ANDA "BEN BURADAYIM" DİYOR





Müftüoğlu bugün yayımlanan makalesinde şunları dile getirdi: "Pandemi dünyanın her noktasında, her ülke, iklim ve ekonomisinde tedbirlerinizi azıcık gevşettiğiniz anda, anında 'Ben buradayım!' diyor. Pençesini acımasızca önce akciğerleriniz, pıhtılaşma sisteminiz, sonra da bütün bedeninize atıveriyor."





Makalede, "Özetle, eğer akıllı davranmazsak gezegenimizi saran bu belalı virüsten değil tamamen kurtulmak, onu kontrol altına alma ihtimalimiz bile şimdilik tatlı bir hayalden ibarettir. İçinde bulunduğumuz rüyadan çıkalım ve lütfen ve hem de hemen, yeniden probleme bir kez daha odaklanalım." değerlendirmesinde bulunuldu.