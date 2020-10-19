Samanyolu Haber /Gündem / "Bu gidişin, doğru bir gidiş olmadığı ortada" /19 Ekim 2020 10:08

"Bu gidişin, doğru bir gidiş olmadığı ortada"

Yeni Ceza Kanununu hazırlayanlardan biri olan Prof. Dr. İzzet Özgenç: AYM'ye isyan mahiyetinde kararlar verme cesareti gösterilmeye başlanmış' dedi

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AKP hükûmetlerinin 2005 yılından bu yana, terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasalarının yazılmasında öncülük eden ve çalışmalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. İzzet Özgenç, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararı yorumladı. Özgenç, AYM'nin hak ihlaline karşın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Berberoğlu'nun yeniden yargılama talebini reddetmesine ilişkin olarak, "Adliye mahkemeleri Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını dinlemeyen, adeta Anayasa Mahkemesi’ne isyan mahiyetinde kararlar verme cesaretini göstermeye başlamış" düşüncesini dile getirdi. 

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol'a konuşan Özgenç, "Eleştiri konusu yapsak bile, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararına rağmen, bireysel başvurucu sanığın bu karara istinaden tutukluluk halinin sonlandırılmasına yönelik talebinin ilk derece mahkemesi tarafından reddedilmesi, ayrı bir hukuka aykırılık oluşturmuştur." görüşünü savundu. 

Özgenç, "Bu suretle ortaya şu manzara çıkmıştır. 'Anayasa Mahkemesi’nin kararları … yasama, yürütme ve yargı organlarını … bağlar' (m. 153, f. 6) şeklindeki Anayasa hükmüne rağmen, adliye mahkemeleri Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını dinlemeyen, adeta Anayasa Mahkemesi’ne 'başkaldırı', 'isyan' mahiyetinde kararlar verme cesaretini göstermeye başlamıştır. Bu gidişin, doğru bir gidiş olmadığı ortadadır." ifadesini kullandı. 
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