Samanyolu Haber /Gündem / Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor: NASA uzay aracının astereoide çarptığı anlar dünyadan görüntülendi! /28 Eylül 2022 13:00

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor: NASA uzay aracının astereoide çarptığı anlar dünyadan görüntülendi!

NASA'nın 'Gezegen Savunma' programı kapsamında başlattığı DART uzay aracının, astereoit ile çarpıştığı anlar dünyadan çekilen görüntüleriyle gündeme geldi.

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), kısa süre önce dünyada bir ilke imza attı. DART programı kapsamında yıllardır planlanan proje için start veren NASA, Çifte Astereoid Yönlendirme Testi'ni (DART), başarıyla gerçekleştirdi. 

Büyük kozmik bir nesneye çarparak yönünü değiştiren NASA, ilk girişiminde Didymos'un yörüngesinde dönen Dimorphos asteroidine çarptı. O anlar tüm dünyayı etkisi altına alırken, asteroit ile uzay aracının çarpıştığı anlar dünyadan da görüntülendi.

ASTEROID İLE ÇARPIŞMA ANI FARKLI AÇIDAN GÖRÜNTÜLENDİ
NASA, asteroid ile çarpışma anını sadece ön açıdan göstermişti. Ancak o esnada farklı bir gözlemcinin dünyadan çektiği görüntüler, ilginç anlara farklı bir bakış açısı sunuyor. DART uzay aracı ve asteroidin çaprışma anını görüntüleyen Light Italian CubeSat (LICIAcube) adlı bir İtalyan Uzay Ajansı (ASI), muhteşem doğa olayını kayda aldı.

Söz konusu çarpışmadan önce kameraları konuşlandıran CubeSat, bu şaşırtıcı anları Twitter üzerinden paylaştı. Paylaşılan görüntüler, aycığın ne kadarının yok edildiği ve kompozisyonuna dair de birçok detayı gözler önüne seriyor. 
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Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

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