Samanyolu Haber /Gündem / Bu görüntülere pes! /12 Ağustos 2020 14:40

Bu görüntülere pes!

Yaklaşık 1500 yıllık Galata Kulesi'nde Kültür Bakanlığı restorasyonundan skandal görüntüler sızdırıldı.

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

528 yılında yapılan ve İstanbul'un simgelerinden biri olan Galata Kulesi, geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmişti.

Devrin ardından başlayan restorasyon çalışmalarında bugün sızdırılan bir görüntü skandal olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 1500 yıllık tarihi yapıda restorasyon çalışmaları yapan işçilerin binayı gelişigüzel iş makineleriyle delmesi sosyal medyada gündeme oturdu.

Galata Kulesi'ndeki çalışmadan görüntü paylaşan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, belediye birimlerinin olay yerine gittiğini duyurdu ancak Mahir Polat Galata Kulesi’ndeki yıkım için tutanak tutmak için olay yerine giden İBB KUDEB teknik personelinin engellendiğini açıkladı.

Murat Ongun: Suç duyurusunda bulunuyoruz

Yapılan yıkıma ilişkin görüntüleri paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da tepkisini dile getirdi. Çalışmayla ilgili "restorasyon görünümlü faaliyetler" ifadelerini kullanan Ongun, "İBB olarak sıralı tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi. 

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Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

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