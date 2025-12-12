Bu görüntünün sırrı sonradan ortaya çıktı: 40 dakika bekleyince sabrı taşmış...

2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle başkent Aşkabat'ta "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" düzenlendi.Burada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Forum marjındaki temaslarına devam etti.Erdoğan burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme gerçekleştirdi.Erdoğan'ın Rusya, Pakistan ve Türkmenistan liderleriyle yaptığı zirvede dikkat çeken bir an da yaşandı.Erdoğan, Putin ve Berdimuhamedov'un aynı koltukta yan yana oturduğu, Şerif'in ise tekli koltukta yalnız oturduğu görüldü.Liderlerin neden bu şekilde oturduğu merak edilirken, Rus basınından zirveye damga vuracak bir iddia geldi.Rusya merkezli RT, Pakistan Başbakanı Şerif'in Putin ile görüşmek için 40 dakika beklediğini ancak gelmediğini yazdı.Bunun üzerine Şerif'in Erdoğan, Putin ve Berdimuhamedov arasındaki görüşmeye izinsiz katıldığı iddia edildi.