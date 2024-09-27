Bu hafta gökyüzünde! 80 bin yıl sonra ilk kez görülebilecek

Bu olağanüstü gök cismi, en son Afrika'dan çıkan ilk insanlardan bazıları tarafından gözlemlenmişti. Bilim insanlarına göre, kuyruklu yıldızın Dünya'ya bu kadar yakın olması en son 80 bin yıl önce gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl keşfedilen C/2023 A3, hızla Dünya’ya yaklaşıyor ve bu, belki de ömrümüz boyunca bir daha asla tekrarlanmayacak bir gökyüzü olayı olacak.





Uzay uzmanı Minjae Kim, C/2023 A3’ün yaklaşık 80.000 yıllık bir yörüngeye sahip olduğunu belirterek, bu tür uzun dönemli kuyruklu yıldızların davranışının tahmin edilmesinin zor olduğunu söyledi. Kim, "Kuyruklu yıldız çıplak gözle görülebilir, ancak görüntüyü netleştirmek için bir dürbün ya da küçük bir teleskop da kullanılabilir," dedi.





Uzmanlar, kuyruklu yıldızın Cuma gününden itibaren her sabah şafaktan yaklaşık 40 dakika önce çıplak gözle görülebileceğini belirtiyor. Hem kuzey hem de güney yarımkürede izlenebilecek olan kuyruklu yıldız, sisli kuyruğu ve puslu görünümüyle dikkat çekecek. Gözlemcilerin yanlarında dürbün bulundurması, görüntüyü daha net bir hale getirebilir. Ayrıca, büyük bir şehrin merkezinden kuyruklu yıldızı görmek muhtemelen mümkün değildir, bu yüzden daha az ışık kirliliği olan bir yere gitmeye çalışın.Kuzey Yarımküre'deki gökyüzü gözlemcileri, 27 Eylül Cuma ve 2 Ekim Çarşamba günleri arasında kuyruklu yıldızı gün doğumundan yaklaşık 40 dakika önce doğu-güneydoğu ufkunun birkaç derece üzerinde görebilecekler.Ufuk çizgisine iyi bir bakış sağlayan bir yere gitmeye çalışın, çünkü kuyruklu yıldız gökyüzünde çok yüksek bir noktada görünmeyecek.C/2023 A3, Güneş'e en yakın olduğu noktaya, yani perihelion noktasına Cuma günü ulaşacak. Bu noktada kuyruklu yıldız en parlak halinde olacak ve gökyüzünde en belirgin şekilde görülebilecek. Takip eden Cumartesi, Pazar ve Pazartesi sabahları da kuyruklu yıldızın konumu biraz değişiklik gösterecek, ancak gözlemlemek isteyenler için hala büyük bir fırsat olacak.Eğer bu hafta sonu bu nadir gökyüzü olayını kaçırırsanız, kuyruklu yıldız 10-20 Ekim tarihleri arasında tekrar görülebilecek. Yine de uzmanlar, bu hafta sonunun en iyi gözlem fırsatı olduğunu vurguluyorlar. Kuyruklu yıldızların büyüleyici bir doğaya sahip olduğunu ve Güneş'e yaklaştıkça daha da parlak hale geldiklerini belirten uzmanlar, bu hafta yaşanacak olan olayın bir ömür boyu bir kez görülebilecek bir manzara olduğunu ifade ediyorlar.