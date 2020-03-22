''Bu hafta insanlar evlerinde durmazsa hastalık kontrolden çıkar''

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bir televizyon kanalında konuştu. İran ve Çin'e bakıldığında vakaların azaldığını ancak Avrupa ve ABD'ye göre hızlı bir artış söz konusu olduğunu vurgulayarak, "Yayılma kontrolden çıktı diye bir şey şu an söyleyemeyiz. Çok kritik bir dönemdeyiz. Şu bir hafta en kritik dönem. Bu haftada kontrolleri hızlı bir şekilde yapmazsak kontrol etmesi çok zor bir döneme girebiliriz" diye konuştu.







'İllerin açıklanmamasının mantıklı gerekçeleri var'





Vakaların tüm illere yayılmasıyla durumun zor olacağına işaret eden Prof. Ceyhan, "İllerin açıklanmasında böyle bir yarar olabilir. Vakalar sadece belli illerdeyse karantina uygulanıp, giriş çıkışlar durdurulabilir. Biz İtalya'dan daha büyük bir ülkeyiz, kontrol etmemiz çok zor olur. Şu bir haftada herkes evlerine girmezse, insanlara temasa devam ederse bu işi kontrol etmemiz mümkün değil" dedi.





'Böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı verebiliriz'





Sokağa çıkma yasağına ilişkin görüşleri de değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan, "Virüsün yayılımını önlemenin tek yolu herkesin eve kapanmasıdır. 65 yaş üstüne getirilen sınırlama ölümlerin önüne geçmek için atılan bir adım. Ülkeler için sokağa çıkma yasağı kararı vermek kolay değildir. Bakın hepsi başta öneride bulundu hepsi sonra mecburen getirmek zorunda kaldı. Böyle giderse bizde aynı kararı vermek zorunda kalabiliriz" şeklinde konuştu.





'8. günde bulaşıcılık sona eriyor'







Akciğer hastalığı varsa ve hastaneye yatmışsa bu bir kaç haftayı buluyor. Eğer akciğere inmezse virüs ortalama 1 hafta sonra azalma başlıyor ve sonra düzeliyor. Virüs akciğere inerse göğüs ağrısı, ishal görülüyor, nefes darlığı başlıyor. Çoğunda 8 günde bulaşıcılık sona eriyor. Garanti olsun diye 14 güne kadar bekletiliyor."