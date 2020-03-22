Samanyolu Haber /Gündem / ''Bu hafta insanlar evlerinde durmazsa hastalık kontrolden çıkar'' /22 Mart 2020 13:50

''Bu hafta insanlar evlerinde durmazsa hastalık kontrolden çıkar''

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin olarak, önümüzdeki haftanın Türkiye için son derece kritik olduğunu belirterek, "Şu bir haftada herkes evlerine girmezse, insanlara temasa devam ederse bu işi kontrol etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bir televizyon kanalında konuştu. İran ve Çin'e bakıldığında vakaların azaldığını ancak Avrupa ve ABD'ye göre hızlı bir artış söz konusu olduğunu vurgulayarak, "Yayılma kontrolden çıktı diye bir şey şu an söyleyemeyiz. Çok kritik bir dönemdeyiz. Şu bir hafta en kritik dönem. Bu haftada kontrolleri hızlı bir şekilde yapmazsak kontrol etmesi çok zor bir döneme girebiliriz" diye konuştu. 

'İllerin açıklanmamasının mantıklı gerekçeleri var'

Vakaların tüm illere yayılmasıyla durumun zor olacağına işaret eden Prof. Ceyhan, "İllerin açıklanmasında böyle bir yarar olabilir.  Vakalar sadece belli illerdeyse karantina uygulanıp, giriş çıkışlar durdurulabilir. Biz İtalya'dan daha büyük bir ülkeyiz, kontrol etmemiz çok zor olur. Şu bir haftada herkes evlerine girmezse, insanlara temasa devam ederse bu işi kontrol etmemiz mümkün değil" dedi.

'Böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı verebiliriz'

Sokağa çıkma yasağına ilişkin görüşleri de değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan, "Virüsün yayılımını önlemenin tek yolu herkesin eve kapanmasıdır. 65 yaş üstüne getirilen sınırlama ölümlerin önüne geçmek için atılan bir adım. Ülkeler için sokağa çıkma yasağı kararı vermek kolay değildir. Bakın hepsi başta öneride bulundu hepsi sonra mecburen getirmek zorunda kaldı. Böyle giderse bizde aynı kararı vermek zorunda kalabiliriz" şeklinde konuştu.

'8. günde bulaşıcılık sona eriyor'

Akciğer hastalığı varsa ve hastaneye yatmışsa bu bir kaç haftayı buluyor. Eğer akciğere inmezse virüs ortalama 1 hafta sonra azalma başlıyor ve sonra düzeliyor. Virüs akciğere inerse göğüs ağrısı, ishal görülüyor, nefes darlığı başlıyor. Çoğunda 8 günde bulaşıcılık sona eriyor. Garanti olsun diye 14 güne kadar bekletiliyor."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ''Bu hafta insanlar evlerinde durmazsa hastalık kontrolden... Sonraki Haber >>

Hastaların yarısı Türk çıktı, Türkiye asıllı bakan çağrı yaptı: Sosyalleşmeyi durdurun

Hastaların yarısı Türk çıktı, Türkiye asıllı bakan çağrı yaptı: Sosyalleşmeyi durdurun

Hindistan'da sokakta ağzını kapatmadan hapşıran adam böyle dövüldü

Hindistan'da sokakta ağzını kapatmadan hapşıran adam böyle dövüldü

Evde hepsi ekmek bekler, nasıl kalayım!

Evde hepsi ekmek bekler, nasıl kalayım!

Belediye başkanını çıldırttılar!

Belediye başkanını çıldırttılar!

Hint polisinin 'el yıkama' videosu viral oldu

Hint polisinin 'el yıkama' videosu viral oldu

#TutukluGazetecilereÖzgürlük

#TutukluGazetecilereÖzgürlük

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Korona toplantısında bakan bayıldı

Korona toplantısında bakan bayıldı

Bu işte nasıl bir yanlışlık var

Bu işte nasıl bir yanlışlık var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:26:50